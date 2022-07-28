Netflix выпустил полноценный трейлер «Блондинки» с Аной де Армас

Стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер предстоящего художественного фильма о Мэрилин Монро под названием «Блондинка», главную роль в котором сыграла известная кубино-испанская киноактриса Ана де Армас.

Кинолента о сексе-символе 1950-х снята по книге Джойс Кэрол Оутс, ранее утверждавшая, что роман следует расценивать именно как художественную выдумку, а не биографию. Режиссер — Эндрю Доминик, снявший криминальную драму «Чоппер», вестерн-драму «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и неонуарный криминальный фильм «Тихо их убивая».

Трейлер «Блондинки» в оригинале на английском языке

Съемки «Блондинки» завершились еще в 2019 году. В свое время Netflix настаивал на том, чтобы перемонтировать фильм для снижения возрастного рейтинга. Кроме Аны де Армас, известной по фильмам «Ножи наголо», «Бегущий по лезвию 2049», «007: Не время умирать» и «Серый человек» свои роли в фильме сыграли Эдриен Броуди («Пианист») и Бобби Каннавале («Ирландец»).

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Ранее Эндрю Доминик подтвердил, что фильм получил возрастной рейтинг NC-17 Фильмы с такой маркировкой запрещается смотреть лицам до 18 лет. Он отверг слухи, что в фильме есть сцена куннилингуса во время менструации. Но сцена изнасилования, совершенного одним из студийных боссов, которая описывалась в литературном первоисточнике, якобы попала в фильм.

Мировая премьера «Блондинки» состоится на международном кинофестивале в Венеции, который продлится с 31 августа по 10 сентября, а на Netflix картина выйдет 28 сентября.