Возможно Netflix только что предложил идеальный вариант для просмотра на выходные: детективный сериал в стиле «Мистер и миссис Смит», повествующий о проблемной супружеской паре шпионов.





Сериал «Рассекреченные» / Unfamiliar продолжает серию шпионских хитов Netflix в составе «Ночного агента» и «Черных голубей». Он состоит из шести эпизодов продолжительностью 49-58 минут и имеет украинский дубляж.

Главные роли взяли на себя Феликс Крамер и Сюзанна Вольф, которые играют супружескую пару Шеферов — шпионов, что сейчас живут тихой жизнью в конспиративной квартире в Берлине. Впрочем, прошлое заставляет дуэт не только вернуться к активной работе, но и раскрыть давние тайны друг друга. Шеферы должны помочь загадочному мужчине, который раскрывает кое-что интересное об их миссии, что провалилась 16 лет назад.

Главные злодеи здесь, как и в реальном мире, россияне. Но редко когда европейские и американские проекты могут отыскать других врагов. Разве что, на экране они противостоят им немного активнее.





Руководил сериалом Поул Коутс («Ферма Эммердейл»), а среди остального актерского состава появляются Сэмюэл Финци, Генри Хюбхен, Сейнеб Салех и Андреас Пичман, сыгравший в нашумевшей «Тьме». И да, его персонажа в «Рассекреченных» снова зовут Йонас.

Что говорят в рецензиях?

В настоящее время «Рассекреченные» еще не получили общей оценки на сайтах-агрегаторах рецензий, однако некоторые издания уже обнародовали свои вердикты. Из основного: это вполне приличный шпионский сериал, который пользуется знакомыми формулами, однако предлагает умную и интересную историю с «визуальной изысканностью».