Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"

Катерина Левицкая

Возможно Netflix только что предложил идеальный вариант для просмотра на выходные: детективный сериал в стиле «Мистер и миссис Смит», повествующий о проблемной супружеской паре шпионов.


Сериал «Рассекреченные» / Unfamiliar продолжает серию шпионских хитов Netflix в составе «Ночного агента» и «Черных голубей». Он состоит из шести эпизодов продолжительностью 49-58 минут и имеет украинский дубляж.

Главные роли взяли на себя Феликс Крамер и Сюзанна Вольф, которые играют супружескую пару Шеферов — шпионов, что сейчас живут тихой жизнью в конспиративной квартире в Берлине. Впрочем, прошлое заставляет дуэт не только вернуться к активной работе, но и раскрыть давние тайны друг друга. Шеферы должны помочь загадочному мужчине, который раскрывает кое-что интересное об их миссии, что провалилась 16 лет назад.

Главные злодеи здесь, как и в реальном мире, россияне. Но редко когда европейские и американские проекты могут отыскать других врагов. Разве что, на экране они противостоят им немного активнее.


Руководил сериалом Поул Коутс («Ферма Эммердейл»), а среди остального актерского состава появляются Сэмюэл Финци, Генри Хюбхен, Сейнеб Салех и Андреас Пичман, сыгравший в нашумевшей «Тьме». И да, его персонажа в «Рассекреченных» снова зовут Йонас.

Что говорят в рецензиях?

В настоящее время «Рассекреченные» еще не получили общей оценки на сайтах-агрегаторах рецензий, однако некоторые издания уже обнародовали свои вердикты. Из основного: это вполне приличный шпионский сериал, который пользуется знакомыми формулами, однако предлагает умную и интересную историю с «визуальной изысканностью».

  • «В этом смысле эта немецкая версия похожа на работу прилежного студента, который вобрал десятки шпионских фильмов и сериалов и превратил их в продукт, что заимствует немного из каждого, чтобы построить достаточно целостный рассказ», — Лиего Лерера, Micropsiacine.
  • «Если вы поклонник хорошо прописанных персонажей и любите солидный шпионский триллер с множеством экшена и неожиданных поворотов, то «Рассекреченные» точно для вас», — Карина Аделгард, Heavenofhorror.
  • «Шесть эпизодов пролетят быстро, что делает сериал легким и непринужденным. Он прекрасно балансирует драму с аспектами шпионского триллера и держит внимание от начала до конца. Это простой сериал во всем, но психологическая глубина и эмоциональные настроения отличают его от других в этом жанре», — Арчи Сенгупта, Leisurebyte.

