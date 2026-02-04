tradfi
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes

Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes

После «Очень странных дел» Джо Кири продолжает свой путь в мире научной фантастики, однако на этот раз с комедийным уклоном и в компании Лиама Нисона из нового «Голого пистолета».


Фильм под названием «Объект X» или же «Холодное хранилище» / Cold Storage в оригинале несколько напоминает «Одних из нас» по сюжету, но сопровождает события комедийными элементами.

В центре истории находится дуэт Трэвиса (Кири) и Наоми (Джорджина Кэмпбелл), которые работают на складе, расположенном на территории бывшей военной базы США. В один из дней из подземных уровней «вырывается» ранее герметично изолированный паразитический грибок, который превращает ночную смену персонажей в борьбу на выживание. Поможет им в этом опытный оперативник Роберта Куинн (Нисон).

Срежиссировал фильм Джонни Кэмпбелл («Вскрытие пришельца»), а сценарий написал Дэвид Кэпп («Парк Юрского периода»). Релиз в кинотеатрах запланирован на 13 февраля.


В настоящее время «Объект X» имеет почти идеальный рейтинг Rotten Tomatoes: 90% на основе 10 рецензий. Критики отмечают увлекательный сюжет, который не заставит зрителей скучать, а также сходство с комедией ужасов «Зомби по имени Шон».

«Это нелепо, весело и отвратительно в лучшем смысле», — пишет Джошуа Райан из FandomWire. «От начала до конца это довольно предсказуемая история. Но благодаря обаянию трех главных героев и четкому пониманию материала Кэмпбеллом, в результате мы получаем увлекательный спектакль».

Несмотря на то, что Нисон бесспорно является самой большой звездой в актерском составе, два младших актера уже известны своей работой над научно-фантастическими франшизами. Джо Кири снялся как Стив Харрингтон во всех в пяти сезонах «Очень странных дел» (при этом персонажа должны были убить еще в первом сезоне, но харизма актера в итоге сделала его одним из любимчиков), а Джорджина Кэмпбелл имела опыт работы в «Черном зеркале».

«Здесь есть все элементы для живого сценария фильма категории «Б» о Земле в опасности, вплоть до двух привлекательных аутсайдеров, которые могут быть последней надеждой человечества, сыгранных с тонким балансом срочности и беспечности. А сухая юмористическая серьезность Нисона всегда уместна… Фильму стоит отдать должное за то, что он знает, что не стоит относиться к себе слишком серьезно. Он достаточно безболезненный, хотя мог бы быть и лучше при тщательной отшлифовке сценария. Но точно найдет свою аудиторию, как только выйдет в эфир», — подытоживает Дэвид Руни из Hollywood Reporter.

