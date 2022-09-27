Netflix запускает новую игровую студию в Финляндии

Ранее в этом году Netflix заявляла о намерении удвоить размер своей игровой библиотеки к концу года. И компания активно работает в этом направлении. Так, Netflix объявила об открытии новой игровой студии в Хельсинки, Финляндия. Студия создается с нуля.

Также Netflix активно покупает разработчиков игр. Недавно она приобрела студию Next Games за $72 млн. В марте этого года компания выкупила Boss Fight Entertainment, а в сентябре 2021 года – Night School Studio. Таким образом, скоро под рылом Netflix окажется уже четыре игровые студии.

Night School Studio была запущена в 2014 году и наиболее известна благодаря графической приключенческой игре Oxenfree, вышедшей в начале 2016 года. Компания Boss Fight Entertainment была основана в 2013 году и на сегодня выпустила две игры.

Основанная в 2013 году Next Games стала самым большим приобретением. Она наиболее известна своей серией игр, основанных на комиксах и сериале «Ходячие мертвецы». В конце прошлого года в компании работало 120 сотрудников, а годом ранее выручка составила более $30 млн. Next Games также базируется в Финляндии.

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Новую студию возглавит Марко Ластикка, который ранее работал генеральным директором и исполнительным продюсером Electronic Arts, а затем присоединился к Zynga в качестве вице-президента и генерального директора. О каких-либо проектах новой студии пока не сообщается.

Источник: techspot