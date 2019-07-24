Netflix запустил в Индии сверхдешевый тариф для смартфонов и планшетов стоимостью всего $2,88 в месяц





После длительного тестирования Netflix официально запустил в Индии сверхдешевую подписку на свой сервис стоимостью всего $2,88 (Rs 199) в месяц.

За эти деньги пользователь сможет просматривать контент только на одном мобильном устройстве (смартфоне или планшете) в качестве 480p. А вот возможность вывести изображение на телевизор с помощью Chromecast или другого аналогичного устройства заблокирована. Впрочем, пользователи в Индии смотрят мобильный контент намного чаще, чем жители других стран, так что это ограничение не станет для них большой проблемой.

Во время пресс-конференции в Нью-Дели представители Netflix отметили, что не имеют планов по выводу данного варианта подписки в другие регионы. Также было заявлено, что пока не будут реализовываться подписки с еженедельной оплатой, которые также тестировали в странах Азии. Новая подписка будет действовать наряду с уже существующими планами стоимостью $7,24 (Rs 499) и $11,58 (Rs 799).

Отметим, что за последний квартал текущего года Netflix подключил только 2,7 млн новых пользователей во всем мире, хотя за тот же период год назад к сервису присоединилось почти вдвое больше подписчиков — 5,1 млн. В Индии у Netflix пока менее 2 млн подписчиков, однако благодаря новому плану их количество может увеличиться как минимум до 4 млн уже до конца 2019 года.

Источник: Techcrunch