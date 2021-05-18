Ни наушники AirPods Max, ни умные колонки HomePod и HomePod mini не будут нативно поддерживать Lossless в Apple Music





Apple подтвердила The Verge, что ее премиальные полноразмерные наушники AirPods Max за $549 не будут нативно поддерживать Lossless в Apple Music даже при подключении по проводу, — равно как умные колонки HomePod и HomePod mini.

«‎Воспроизведение музыки в повышенном качестве без сжатия не поддерживает ни одна из моделей наушников AirPods. «В проводном режиме AirPods Max способны принимать сигнал только от аналоговых источников. Сейчас AirPods Max не поддерживают цифровые аудиоформаты в проводном режиме». из электронного письма пресс-службы Apple

В случае AirPods и AirPods Pro, которые являются полностью беспроводными наушниками, отсутствие поддержки Lossless никаких вопросов не вызывает. В них Apple обеспечивает поддержку кодека AAC по Bluetooth, который субъективно обеспечивает хороший звук, но битрейту даже и близко не стоит с «CD-качеством» и форматами сжатия звука без потери качества. Чтобы сократить отставание в этом вопросе, Apple нужно либо разработать какой-нибудь новый беспроводной кодек — собственную альтернативу LDAC от Sony, либо вместо Bluetooth использовать подключение Wi-Fi. Маловероятно, что к июню, когда в Apple Music появится поддержка lossless-качества звука, произойдет одно из этих двух событий.

С AirPods Max все немного сложнее — их можно подключать к источникам звука с помощью кабеля. Но даже с фирменным кабелем c разъемами Lightning и 3,5 мм за 35 долларов, подключенным к устройству, способным транслировать Lossless из Apple Music, пользователи не смогут слушать музыку в повышенном качестве без сжатия.

В Apple объяснили, что исходный сигнал — до 24 бит и 48 кГц — сначала преобразуется в аналоговый, а затем повторно оцифровывается в 24 бит/48 кГц. Скорее всего, на практике разница между исходным и преобразованным 24 бит/48 кГц никак не будет ощущаться. Но чисто технически нативной поддержки Lossless у AirPods Max нет и здесь решение Apple проигрывает конкурирующим премиальным наушникам, которые при подключении по USB-C способны воспроизводить чистый Hi-Fi звук. С другой стороны, все явно указывает, что Apple делает ставку именно на объемное звучание Spatial Audio (Dolby Atmos) — соответствующие композиции будут полноценно воспроизводиться на AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также колонках HomePod и HomePod mini.