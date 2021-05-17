Apple Music добавляет Lossless и Dolby Atmos — уже в июне и без дополнительной платы





Треки будут доступны в формате Apple Lossless Audio Codec (ALAC), а битрейт и частоту дискретизации пользователи могут выбрать самостоятельно в настройках из двух опций — Lossless (от 16 бит и 44,1 КГц (CD- качество) до 24 бит и 48 КГц) и Hi-Resolution Lossless (до 24 бит и 192 КГц). Обе опции будут доступны для всех трех вариантов прослушивания музыки — Wi-Fi, сотовое подключение и офлайн-режим.

Apple объявила о добавлении в Apple Music возможности стриминга аудио без потерь (lossless) и поддержке объемного звучания Spatial Audio (Dolby Atmos) на следующий день после того, как СМИ нашли упоминания Lossless и Hi-Res Lossless в коде веб-версии приложения. Оба улучшения станут доступны уже в следующем месяце без дополнительной платы. В повышенном качестве без сжатия подписчики Apple Music смогут послушать весь каталог музыки — больше 75 миллионов песен.

Некоторые композиции можно будет проигрывать с объемным звуком Dolby Atmos — по умолчанию соответствующий контент будет проигрываться через встроенные динамики последних моделей iPhone, iPad и Mac, а также наушники AirPods и Beats с чипом H1 или W1. Apple упоминает сотрудничество с Арианой Гранде, Maroon 5, Кейси Масгрейвс и обещает на старте тысячи треков в формате Dolby Atmos. Также компания обещает «постоянно» добавлять новые треки и специальные плейлисты с поддержкой Dolby Atmos.

Ожидается, что обновление Apple Music, которое принесет возможность слушать музыку повышенном качестве без сжатия, станет доступно вместе с iOS 14.6, чей релиз тоже ожидается в июне.

Ранее конкурирующий Spotify анонсировал добавление в 2021 году опции Hi-Fi, которая позволит владельцам Premium-подписки слушать музыку в «CD-качестве» без дополнительной платы. Но пока что крупнейший сервис стриминга не объявил первую группу стран и точные сроки.