Nikkei: Samsung столкнулся с перепроизводством экранов OLED из-за плохих продаж Apple iPhone X

Как известно, в минувшем квартале Apple продала меньше смартфонов в количественном выражении, но в денежном продажи iPhone сильно выросли благодаря более дорогой модели iPhone X. С другой стороны, незадолго до публикации отчетности были сообщения, что спрос на новый iPhone X ослабевает и в этом квартале выпуск смартфонов iPhone X будет сокращен вдвое. В новом сообщении издание Nikkei утверждает, что Samsung уже ощутила на себе первые негативные последствия слабых продаж iPhone X.

К сожалению, официально Apple никогда не раскрывает никаких цифр касательно планов по выпуску смартфонов iPhone, так что точно оценить падение невозможно и в этом вопросе приходится полностью полагаться на данные отраслевых источников и аналитиков. И последние, к слову, в последний месяц, сильно скорректировали свои изначальные прогнозы касательно продаж смартфонов iPhone. Теперь к сути.

Nikkei пишет, что Samsung уже столкнулась с переизбытком экранов на органических светодиодах. Южнокорейский гигант рассчитывал, что после iPhone X все последуют примеру Apple и начнут активнее переходить на экраны OLED, но из-за более высокой стоимости производители пока не особо спешат переходить. Стоимость такого экрана OLED вместе с сенсорной панелью составляет $100 против $50, в которые оценен дисплей LCD производства Samsung для смартфона iPhone 8 Plus.

Также сообщается, что фабрики Samsung, занятые производством панелей OLED сейчас загружены лишь на 50-60%. С другой стороны, непонятно, какая часть производства отведена под производство продукции для Apple.

Источник пишет, что в будущем запасы экранов у Samsung будут только расти. Ранее сообщалось, что именно из-за слабого спроса на Apple iPhone X компания Samsung приостановила реализацию планов по расширению производства, расположенного во Вьетнаме. Теперь уже нет 100% уверенности, что Apple полностью перейдет на использование экранов OLED в смартфонах iPhone в 2019 году. Особенно с учетом прогноза авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, что именно самая доступная модель с ЖК-экраном из трех запланированных к релизу в этом году iPhone стоимостью 700-800 долларов поспособствует улучшению ситуации с продажами и станет самой продаваемой в новом поколении.

Для Samsung положение осложняется еще и высокой конкуренцией со стороны китайских производителей экранов OLED, которые стремительными темпами наращивают производство, а также предполагаемой сделкой Apple c LG. Последние слухи указывают, что последняя будет отвечать за поставку экранов OLED для 6,5-дюймового iPhone 2018 модельного года.

Источник: nikkei