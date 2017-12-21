Новый электромобиль Nissan Leaf уже собрал 10 тысяч предзаказов в Европе, хотя первую версию заказывали сотнями экземпляров

Только вчера мы сообщили о том, что в Великобритании стартовало производство нового Nissan Leaf для европейского рынка, а сегодня автопроизводитель решил поделиться количеством собранных предзаказов. В отличие от того же грузовика Tesla Semi, который пока заказывают десятками экземпляров, обновленный легковой электромобиль Nissan Leaf заказало уже более 10 тысяч европейцев.

Компания Nissan особо подчеркивает, что этого результата удалось добиться всего за два месяца сбора предзаказов, при том что новый Leaf еще не поступил в дилерские центры для тест-драйвов и компания еще не запустила соответствующую рекламную кампанию и промоакции.

Для сравнения уточним, что в момент выхода первой версии этой модели в 2010 году количество предварительных заказов исчислялось сотнями экземпляров, так как на тот момент потенциальные покупатели не было близко знакомы с электромобилями.

С тех прошло почти 8 лет, за которые Nissan продал порядка 83 тысяч экземпляров Leaf по всему миру. По данным автопроизводителя, спрос на электромобили вырос в пять раз по сравнению с 2012 годом и продолжает расти дальше.

Отметим, что спустя месяц после премьеры нового Nissan Leaf в Токио прошла европейская презентация новинки в Осло (Норвегия). На этом мероприятии было объявлены уточненные спецификации и предварительная стоимость для рынков Европы, после чего потенциальные покупатели получили возможность оформить предзаказ на новый Leaf у местных ритейлеров Nissan.

Автопроизводитель обещает начать поставлять электромобили первым покупателям уже в начале февраля 2018 года, наращивая объемы производства для удовлетворения потребительского спроса.

Источник: Nissan