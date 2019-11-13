НКРСИ решила выставить на 5G-тендер бывшие частоты FreshTel в диапазоне 3400-3600 МГц





Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) решила выдать общенациональную лицензию на пользование радиочастотным ресурсом в полосе 3400-3600 МГц на конкурсной или тендерной основе, сообщает издание Liga.net со ссылкой на сайт ведомства.

Как уточнила представитель НКРСИ Богдана Пивень, это частоты диапазона n78, которые сейчас стандартизуются под технологию 5G на Всемирной конференцией радиосвязи 2019. НКРСИ также согласовала без замечаний проект распоряжения Кабинета Министров об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G.

Отметим, что частоты в диапазоне 3400-3600 МГц раньше принадлежали компании FreshTel, но НКРСИ аннулировала ей лицензию из-за неиспользования частот. На этом же заседании НКРСИ аннулировала FreshTel 2895 разрешений на эксплуатацию РЭС, руководствуясь решением аппеляционного суда от 16 октября 2019 года.

Напомним, что FreshTel оформлена на офшорную компанию Карвест Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова), ее конечный бенефициар не указан. Ранее одним из главных бенефициаров был миллиардер Виктор Пинчук, но он уже давно не контролирует долю в этом бизнесе.

НКРСИ аннулировала УНТ лицензию в феврале 2019 года. Причина — лицензиат прекратил пользование радиочастотным ресурсом на срок более чем на один год, данные об абонентах отсутствуют. В разговоре с LIGA.net в декабре директор компании Сергей Веретюк подтверждал, что работа сети в октябре 2018 года была приостановлена по причине аварии.

Ранее Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц, что позволит уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину. В свою очередь пилотное тестирование 5G в Украине проведут уже с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Черкассах.

Источник: Liga.net