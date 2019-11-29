НКРСИ создала онлайн-карту покрытия Украины 4G-связью на основе данных, предоставленных Киевстар, Vodafone и lifecell

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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опубликовала на официальном карте онлайн-карту покрытия территории Украины 4G-связью.

Информацию для составления карты (доступна по ссылке http://spz.nkrzi.gov.ua/wp-content/uploads/map/index.html) предоставили все три крупных оператора страны — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. При этом на ней отображено покрытие, доступное абонентам на первое июля 2019 года. Следующее обновление данных произойдет в январе 2020 года.

Отметим, что на карте можно выбрать отображение покрытия всех операторов вместе или каждого из них по отдельности — для этого достаточно проставить/убрать соответствующие галочки в верхнем правом углу карты.

Напомним, что Правительство Украины планирует создать онлайн-карту страны, которая будет отражать реальное покрытие сети интернет, с возможностью посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта и дать обратную связь о том, соответствует скорость результатам исследования или нет. На этой неделе Минцифры запустило собственный сайт broadband.gov.ua для измерения и сбора данных о скорости интернета в Украине.

Источник: НКРСИ