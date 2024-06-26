Корпорация Meta объявила, что с сегодняшнего дня начнет тренировать свой ИИ на постах в Facebook и Instagram, которые были опубликованы гражданами Великобритании или стран Европейского Союза.

Но далеко не все с этим согласны, рассказывает SkyNews.

Юридические проблемы постигли Meta, в частности, в Ирландии. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) попросила технологического гиганта отложить обучение крупных языковых моделей. Директор Meta по вопросам политики конфиденциальности Стефано Фратта уже назвал это «разочарованием».

В Meta надеются, что проблему решат в течение лета.

Не все гладко и в ЕС. Европейская группа Noyb, которая защищает цифровые права, также подала жалобы, заявив, что новации Meta «нарушают фундаментальное право на защиту данных и конфиденциальность европейских пользователей».

После информации о приостановке обучения ИИ на публикациях в Facebook и Instagram Meta дала комментарий, упомянув Google и OpenAI.

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«Мы следуем примеру других, в частности Google и OpenAI, которые уже использовали данные европейцев для обучения искусственного интеллекта. Наш подход более прозрачен и предлагает больше вариантов регулирования», — заявили в компании.

Пользователи в Европейском Союзе и Великобритании защищены рядом законов и имеют право отказать в любом использовании их данных.

Вероятно, пользователи получат электронное письмо или уведомление от Meta и даст пользователям возможность возразить до того, как изменения вступят в силу. Meta утверждает, что «будет рассматривать запросы в соответствии с действующими законами о защите данных».

Сообщается, что из-за соответствующих коллизий компания отложила выпуск Meta AI в Европе.

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