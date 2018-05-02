Nokia продала подразделение Digital Health, созданное на базе Withings, сооснователю Withings
О том, что подразделение Nokia Digital Health, сформированное на основе купленного в 2016 году за $191 млн французского производителя потребительской электроники для контроля здоровья Withings, продается стало известно еще в начале этого года. И вот сегодня Nokia объявила о сделке, покупателем активов финнов, связанных со здравоохранением, стал сооснователь Withings Эрик Каррел, а не Google или Samsung, участвовавшие в переговорах.
В Nokia отметили, что продажа подразделения Digital Health соответствует выбранной компанией стратегии по превращению в b2b-компанию (компанию, ориентированную не на конечного рядового потребителя, а на другой бизнес).
Финансовые и другие подробности соглашения не разглашаются.
Завершение сделки, которой еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности, ожидается в конце второго квартала 2018 года.
Остается добавить, что по итогам прошлого года выручка Digital Health составила €52 млн, тогда как суммарно Nokia выручила €23,2 млрд.
Источник: Nokia