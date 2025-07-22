Новости IT-бизнес 22.07.2025 comment views icon

Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов

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Олексій Єрін

Автор новостей

Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов

Nokia ищет партнера по выпуску смартфонов под собственным брендом. Об этом компания сообщила странным способом — на портале Reddit.

Как известно, пути компаний HMD Global и Nokia разошлись еще в начале 2024 года. Поэтому вторая, по сути, свернула собственное мобильное производство на неопределенный срок. Но недавно на портале Reddit, в отдельной ветке, появилось объявление от менеджера комьюнити, в котором говорится о следующем:

«Если Вы крупный производитель мобильных устройств и желаете расширить возможности сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нами через https://www.nokia.com/partners».

Да, место для такого объявления выбрано несколько необычное, но сути это не меняет. Активно, или же нет, финский телеком-гигант пытается вернуться на рынок телефонов. При этом интересно, что в объявлении нет конкретного уточнения о типе устройств. Последние годы компания фокусировалась на долговечных и экологичных кнопочных решениях, таких как легендарная Nokia 3210 и не сильно уделяла внимание смартфонам.

Nokia шукає шляхи назад на ринок смартфонів
Объявление на портале Reddit / GSMArena

Всего было несколько моделей, таких как Nokia G60 и XR21но они получили сдержанные отзывы общества. К тому же похоже, что с программным обеспечением у компании тоже были проблемы — самая новая версия Android в устройствах замечена 14 версии. Остается только надеяться, что взгляды на ассортимент компания пересмотрела, и в сообщении речь шла о рынке мобильной связи в целом.

Источник: GSMArena, Notebookcheck

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