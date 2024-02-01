Конец эпохи: HMD отказывается от бренда Nokia для своих смартфонов

Компания Human Mobile Devices (HMD Global) начнет продавать свои смартфоны без использования бренда Nokia. Фактически это означает ожидаемый конец смартфонов Nokia.

Компания HMD поделилась этой новостью, попутно анонсируя свой предстоящий портфель продуктов. К ним относятся смартфоны, планшеты и беспроводные наушники. Как ожидается, первые смартфоны под брендом HMD можно будет увидеть на выставке MWC 2024, которая будет проходить в Барселоне с 26-29 февраля.

На сайте HMD говорится, что компания является «производителем телефонов Nokia». Это может подразумевать будущие функциональные телефоны под брендом Nokia все же продолжат выпускаться.

Напомним, компания анонсировала запуск собственного бренда смартфонов HMD осенью прошлого года.

HMD планирует представить новые надежные, забавные, безопасные, быстрые и доступные телефоны. На большинство нынешних смартфонов и планшетов под брендом Nokia действуют скидки, пока они есть в наличии.

Корпорация Nokia по-прежнему является мировым лидером в области сетевого оборудования и ведущим лицензиаром патентов в сфере мобильных технологий, имея более 6000 семейств патентов, необходимых для 5G.

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Источник: gsmarena