Nothing анонсировала смартфон в приглашении на презентацию Apple: просто изменили дату и название

Вчера Apple подтвердила проведение мероприятия, на котором, как ожидается, представит новые устройства. Nothing высмеяла это и объявила собственное событие на день позже, 5 марта, для дебюта серии Phone (4a). Во время презентации ожидается анонс Phone (4a) и Phone (4a) Pro, а также возможное представление новых наушников Nothing Headphone (a).





Apple готовит запуск нового продукта 4 марта, с одновременными мероприятиями в нескольких городах мира для представителей прессы. Ожидается, что во время события представят iPhone 17e, новые MacBook, новый базовый iPad, а также новый бюджетный MacBook на базе чипа Apple A18, который также используется в iPad. Nothing, которая не из тех, кто сидит молча, имеет собственное объявление, что выходит почти одновременно. Событие Nothing состоится в Лондоне, в Central Saint Martins, с трансляцией онлайн в 10:30 GMT, ровно через день после Apple-запуска.

Карл Пей, основатель и генеральный директор Nothing, опубликовал анонс Apple в своем профиле в X с надписями «Nothing» и «March 5», размещенными поверх деталей Apple. Дальнейшее сообщение в аккаунте Nothing подтвердил проведение мероприятия в 10:30 по GMT. Это происходит после других недавних тизеров от Nothing, в частности одного, который по какой-то причине является просто презервативом — вероятно, шутка ко Дню святого Валентина в дурном вкусе, но это выглядит совершенно странно — а также другого с голубыми и розовыми таблетками, демонстрирующими потенциальные цвета, которые Nothing добавляет к своей линейке.

Серия Phone (4a) на презентации будет включать стандартную модель и Pro-версию. Официально подтверждено, что событие называется «Nothing Event: Built Different». Кроме смартфонов, ожидается представление новых наушников Nothing Headphone (a) как более доступной модели по сравнению с Headphone (1). Тизеры Nothing демонстрируют несколько цветовых вариантов и новые дизайнерские элементы. Изображение из предыдущих постов показывает черный, белый, синий, желтый и розовый цвета, которые могут отражать будущие варианты Phone (4a).

Ходят слухи, что обе модели серии Phone (4a) могут иметь UFS 3.1 хранилище, батарею 5100-5200 мАч и OLED-экран 120 Гц. Pro-версия вероятно будет работать на Snapdragon 7s Gen 4. Поддерживается защита IP65. Конфигурации памяти ожидаются 8/128 GB и 12/256 GB. Также поговаривают о возможных обновлениях камер а также Glyph-световые элементы в дизайне.

Phone (4a) позиционируется как среднебюджетный смартфон, способный конкурировать с Google Pixel 10a.

Официально флагманских моделей от Nothing в 2026 году не ожидается. Ожидаемая стоимость 12/256 GB — около $475 для стандартной модели, Pro — около $540. Событие станет первым крупным анонсом Nothing в 2026 году, и все ключевые характеристики, цены и цвета Phone (4a) и Phone (4a) Pro будут официально представлены именно 5 марта.





Источник: 9to5google.com