Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение

В рекламе на демонстрационном Nothing Phone (3) пользователь нашел стоковые фото, которые выдавались за сделанные смартфоном. Компания объяснила это, но не совсем убедительно.

В мире, полном продвинутых фанатов технологий, невозможно сделать подделку, которую бы не разоблачили. На эти «грабли» наступала и Microsoft с фейковой стабилизацией видео на Nokia Lumia 920, и Samsungс «улучшенными» фото Луны, теперь настал черед Nothing.

Покупатель из Новой Зеландии сделал видеозапись экрана демонстрационного образца Nothing Phone (3). На одном из кадров можно увидеть фото, якобы сделанные камерой телефона. Хэштег #WithNothing и фраза «Вот что наше сообщество сняло с помощью Phone (3)» невозможно интерпретировать как-то иначе. Однако это оказалось прямой неправдой.

Один из фотографов, которые создали изображения, анонимно обратился к Android Authority и сообщил, что все пять фото доступны для лицензирования на стоковой платформе Stills: окно, стакан, фара, лестница и женщина. Журналисты опросили фотографов, использовали ли они Phone (3), и получили отрицательный ответ. В частности, одна из фотографий сделана в 2023 году камерой Fujifilm XH2s, которая стоит 100 тыс. грн, и размещена в Instagram автора. Более того, фотографы подтверждают, что Nothing действительно платила им за фотографии на Stills.

На запрос Android Authority о комментарии компания сначала коротко ответила, что обновит фото теми, которые действительно сделаны Phone (3), фактически признавая подделку. Более поздний более развернутый ответ объясняет, как так произошло, но вызывает новые вопросы.

«Точность в том, как мы представляем возможности нашего продукта, является важной для нас. Демонстрационные модели Phone (3) обновляются, чтобы отображать только изображения, снятые с помощью Phone (3)», — говорится в первоначальном ответе.

Позже компания сделала заявление, объясняющее рабочий процесс, в результате которого фото якобы ошибочно попали в финальный вариант демонстрации. Соучредитель Nothing Акис Евангелидис объясняет это использованием в предыдущих макетах заполнителей контента. Компании должны присылать демонстрационные единицы примерно за четыре месяца до запуска телефона, чтобы их можно было протестировать перед массовым производством. После того как телефон попадает в производство, компании обычно заменяют заполнители (включая стоковые изображения) надлежащими реальными фото. В случае с Nothing Phone (3) изображения якобы не были заменены.

Re the Phone (3) live demo units (LDU) in some stores using stock imagery — let me explain. An initial version of the LDU needs to be submitted with placeholders around 4 months before launch, to be implemented and tested as we ramp up towards mass production. Once we enter mass… — Akis Evangelidis 🦞 (@AkisEvangelidis) August 27, 2025

В заявлении говорится об активном исправлении проблемы, сотрудничестве с промоутерами по замене всех демонстрационных изображений на надлежащие и внутреннее расследование инцидента. Евангелидис отмечает, что у компании не было никакого плохого намерения, произошло лишь досадное упущение.

В комментариях к сообщению компании советуют использовать в качестве заполнителей фотографии, сделанные на предыдущих телефонах Nothing — тогда они всегда будут аутентичными. Предприниматель вспоминает, что раньше именно так и делали. Однако не понятно, по какой причине компания решила использовать стоковые фото вместо правдивых. Поэтому объяснение оставляет привкус недоверия.