Ноутбук XMG Ultra 17 оснащается новейшим 10-ядерным настольным CPU Intel Core i9-10900K (Comet Lake-S) и видеокартой NVIDIA RTX 2080 SUPER

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Немецкий производитель игровых ноутбуков Schenker (Clevo) в очередной раз обновил свой ассортимент, добавив в него модель XMG Ultra 17, которая в топовой версии оснащается новейшим 10-ядерным настольным процессором Core i9-10900K (Comet Lake-S). Собственно, это первый потребительский ноутбук с 10-ядерным настольным CPU Intel.

В отличие от дебютировавшего месяц назад 15-дюймового XMG APEX 15, где используются конкурирующие CPU Ryzen 3000 — вплоть до 16-ядерного Ryzen 9 3950X, новый XMG Ultra 17 уже оснащен экраном диагональю 17,3 дюйма. То есть, он крупнее, тяжелее и требования к энергопотреблению здесь гораздо выше.

При габаритах 399х319х43,5 мм 17-дюймовый XMG Ultra 17 весит более 3,8 кг. Его подсистема питания состоит из двух блоков питания мощностью 280 Вт каждый и из аккумулятора на 97 Вт·ч. Кроме того, в XMG Ultra 17 используется плата на топовом чипсете Intel Z490. Таким образом, XMG Ultra 17 — это больше переносной настольный ПК, чем ноутбук в классическом понимании.

Учитывая «горячий нрав» и «аппетиты» нового 10-ядерника (пиковое потребление (TDP PL2) в спецификациях модели указано равным 250 Вт), можно с большой уверенностью предполагать, что производительность CPU в ноутбуке будет существенно ограничена предельными возможностями системы охлаждения. Увы, пока нет реальных тестов с замерами, насколько точно, сказать невозможно.

В конфигураторе кроме Core i9-10900K можно также выбрать менее производительные CPU Intel Core i7-10700K и Core i7-10600K.

Предварительные заказы на XMG Ultra 17 начнут принимать с 20 мая, поставки должны стартовать к концу июня. Если говорить об ориентировочной стоимости, то пока есть данные лишь о средней конфигурации XMG Ultra 17 (Core i7-10700K, Geforce RTX 2070, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ SSD) — 2800 евро. Подробные технические характеристики XMG Ultra 17 в сравнении с XMG APEX 15 приведены на изображении ниже:

Источник: Videocardz