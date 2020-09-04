Ноутбуки ASUS VivoBook и ExpertBook перешли на процессоры Intel Tiger Lake





Вместе с серией ZenBook на новые процессоры Intel 11-го поколения также были переведены и линейки ноутбуков ASUS VivoBook и ExpertBook.

ASUS ExpertBook B9 (B9400) является компактным портативным решением. Его масса составляет всего 880 г. При этом устройство соответствует требованиям стандарта США MIL-STD 810H. Корпус устройства изготовлен из прочного магниево-литиевого сплава, обладающего повышенной жесткостью. Ноутбук ExpertBook B9 оснащён процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и высокоскоростным модулем Intel Wi-Fi 6. Пара твердотельных накопителей поддерживают конфигурации RAID 0 и RAID 1 для ускорения работы системы хранения данных или резервирования данных. А сохранность конфиденциальных данных обеспечивают средства безопасности корпоративного уровня. Как заявляет производитель, новинка может работать от аккумулятора в течение целого дня, но более точные сведения не называются. В комплект поставки ExpertBook B9 входит коробка для аксессуаров, которую также можно использовать в качестве подставки под ноутбук. Устройство содержит панель ASUS NumberPad, датчик приближения, поддерживает интеллектуальное шумоподавление и технологию ASUS Wi-Fi Master.

Технология ASUS Wi-Fi Master, включающая функции Wi-Fi SmartConnect, Wi-Fi Stabilizer и Wi-Fi RangeBoost, призвана обеспечить стабильное соединение, фильтрацию беспроводных помех, автоматический выбор лучшего сигнала Wi-Fi и использование возможностей нескольких антенн для улучшения качества соединения. Функция интеллектуального шумоподавления с помощью алгоритмов машинного обучения удаляет нежелательный шум из человеческой речи во время конференц-связи. Доступная через MyASUS функция ClearVoice Mic and Speaker распознает отдельный голос, принимаемый микрофоном, и отфильтровывает окружающий шум, обеспечивая чистое звучание.

ASUS VivoBook Flip 14 (TP470) – это ноутбук с трансформируемым сенсорным экраном и шарниром 360° ErgoLift. Он также поддерживает активный стилус ASUS Pen. Аппарат содержит процессор Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe ёмкостью до 1 ТБ и необходимые порты, включая Thunderbolt 4 (USB-C).

ASUS VivoBook S13 (S333), S14 (S433) и S15 (S533) – это линейка высокопроизводительных ультрапортативных ноутбуков. В дизайне VivoBook S сочетаются текстурированная отделка металлического корпуса и «бриллиантовая» окантовка граней. Ноутбук предлагается в нескольких ярких вариантах цветах. Клавиша Enter выделена жёлтым цветом. Новые модели VivoBook S оснащены процессорами Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, оперативной памятью ёмкостью до 16 ГБ и твердотельным накопителем большой ёмкости с интерфейсом PCIe. Ноутбук также может оснащаться высокоскоростным модулем Intel Optane H10.

ASUS VivoBook 14/15 (K413/K513/X413/X513) – это красочные ноутбуки, созданные как для работы, так и для развлечений. Модели VivoBook X413 и X513 выполнены в полностью пластиковом корпусе белого (Dreamy White), синего (Cobalt Blue) или черного (Bespoke Black) цвета, а модели K413 и K513 обладают металлической крышкой и выпускаются в золотистом (Hearty Gold), черном (Indie Black) и серебристом (Transparent Silver) вариантах. Ноутбуки VivoBook 14 и 15 в максимальной конфигурации могут оснащаться процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, модулем Wi-Fi 6 и твердотельным накопителем PCIe большой ёмкости. Панель ASUS NumberPad 2.0 в VivoBook 14 призвана упростить ввод чисел. В VivoBook 15 применяется конструкция с поддержкой двух накопителей, что позволяет комбинировать высокую ёмкость жёсткого диска и высокую скорость SSD.