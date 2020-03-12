Ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 4000H появятся в продаже во второй половине этого месяца

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Во время проведения выставки потребительской электроники CES 2020 компания AMD анонсированы процессоры серии Ryzen 4000. Это были первые в мире чипы на базе архитектуры x86, изготовленные по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

Компания сравнивала производительность чипов U-серии (TDP 15 Вт) с процессорами Intel Ice Lake 10-го поколения. Однако, когда дело дошло до чипов H-серии (TDP 45 Вт), AMD уже похвасталась «производительностью на уровне настольных ПК», добавив, что Ryzen 4800H предлагает лучшую производительность, чем процессор Intel Core i7-9700K с TDP 95 Вт.

В то время как ноутбуки с чипами Ryzen 4000 U-серии были продемонстрированы на выставке CES 2020, например, Acer Swift 3, устройства с более мощными чипами 4800H не должны были появиться до конца первого квартала 2020 года. Первым среди таких устройств должен был стать игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14. А теперь игровые ноутбуки на базе процессоров 4800H и 4800HS были замечены на Amazon China. В этот перечень попали модели ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II, ROG Zephyrus G14 GA401IU и ASUS TUF FA706IU.

В то время как ноутбук TUF оснащён процессором Ryzen 7 4800H, в устройствах Zephyrus, похоже, используются процессоры 4900HS. Что интересно, модель 4900HS ещё не была анонсирована компанией AMD. Существует предположение, что серия HS может быть более энергоэффективной версией чипов серии H, работающих при TDP 35 Вт.

В то же время в Newegg Canada ненадолго засветились ноутбуки на базе APU серии 4000. Старт их продаж был запланирован на 16 марта. Засветившиеся устройства ASUS оснащены процессорами 4600H, 4800H, 4800HS и 4900HS.

Добавим, в феврале процессоры AMD серии Ryzen 4000 были замечены в результатах теста 3Dmark. При этом обнаружилось, что решения AMD превосходят будущие предложения Intel. Утечка внутренних слайдов намекала на то, что линейка настольных процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake-S может быть доступна в апреле 2020 года.

Источник: neowin