Sony продала уже 20 миллионов PlayStation 5 и планирует через год удвоить этот результат

Актуальными данными по объему продаж своих консолей и нескольких игр от внутренних студий Sony поделилась с порталом GamesIndustry.biz.

В последний раз Sony делилась цифрами в недавнем финансовом отчете от 10 мая — по состоянию на 31 марта общие продажи PS5 по всему миру составили 19,3 млн. То есть, за два месяца Sony отгрузила на рынок еще около 1 млн консолей PS5.

Как отмечает известный инсайдер и аналитик Даниэль Ахмад, чтобы добиться такого результата, PS5 понадобилось чуть больше полутора лет 18 месяцев (568 дней) — консоль вышла в ноябре 2020 года. Пока PS5 отстает от PS4 — предыдущая модель пересекла рубеж в 20 млн за 15 месяцев (471 день). Это при том, что планку 10 миллионов PS5 взяла быстрее, чем PS4. Однако перебои в поставке помешали PS5 удержать лидерство и титул быстро продаваемой консоли Sony.

Sony said in its statement today that it is planning on a significant ramp-up in PS5 production this year

But it will continue to remain behind PS4 when launch aligned through March 2023. It won't be until after April 2023, according to Sony's projections, that it surpasses PS4 pic.twitter.com/N42K0sGDBj

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 3, 2022