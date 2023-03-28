Новая версия Microsoft Teams: прирост производительности, обновлённый дизайн, ИИ-помощник Copilot

Корпорация Microsoft подготовила обновлённую версию приложения Teams. В попытке оптимизировать программу, компания переработала её с нуля, а этот процесс занял годы.

В Microsoft отмечают, что новая версия Teams «быстрее, проще и более гибкая, чем когда-либо прежде». Главный вице-президент по разработке Microsoft Teams Суми Сингх заявил, что новая версия Teams «работает в 2 раза быстрее, используя на 50 % меньше ресурсов». Новая установка приложения должна быть в 3 раза быстрее, а запуск или присоединение к собраниям — в 2 раза быстрее. Программе требуется на 50% меньше оперативной памяти и на 70% меньше места на накопителе.

Microsoft отказалась от базиса Teams, основанного на Electron, и перешла к технологии Microsoft Edge WebView2, а также полностью перешла на библиотеку React JavaScript. Также компания уделила больше внимания языку дизайна Fluent для улучшения пользовательского интерфейса и соответствия Windows 11. Microsoft также изменила цвет холста с серого на белый и использует меньше фиолетового цвета Teams. Microsoft Teams теперь автоматически переключается в темный режим, в приложении есть групповые изображения профилей и темы.

В новой версии Microsoft Teams появились и полезные функциональные улучшения. Так, улучшен метод переключения между разными учетными записями Microsoft Teams в организации. Добавлена функция автоматического опуская руки после того, как человек говорил. Доска позволяет вставлять компоненты Loop, чтобы сделать холст более удобным для совместной работы. В Microsoft Teams также появятся видеофильтры на основе искусственного интеллекта с рядом анимированных кадров и возможностью изменять оттенок видео в презентациях.

Кроме того, новый клиент Teams позиционируется как основа для будущей работы Microsoft с интеллектуальным помощником Copilot и другими функциями на основе искусственного интеллекта для Teams. Пользователи смогут приглашать ИИ-помощника Copilot в групповые чаты для выполнения ряда задач, например, планирования встреч или подведения итогов. Функция бизнес-чата Copilot также будет существовать в Teams в виде чат-бота, которого можно использовать в качестве личного помощника для получения данных и информации из сервисов и приложений Microsoft 365.

Новый клиент Microsoft Teams уже доступен в качестве предварительной версии. Компания намерена собрать отзывы и внести изменения в приложение, прежде чем выйдет окончательная версия позже в этом году.

В публичной предварительной версии Microsoft Teams также появилась новая функция использования 3D-аватаров на онлайн-конференциях вместо съёмки на камеру. Анимация аватаров осуществляется только на основе голоса, так что они должны хорошо работать даже без использования камеры. Анимация также работает при использовании смайликов Teams и функции «поднять руку» на собрании. Пользователям предлагаются возможности персональной настройки аватаров, включая бинди и слуховые аппараты.

Источник: The Verge 1, 2