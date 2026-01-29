Новая "Игра престолов": Apple снимет фэнтези-сериал по книгам Брэндона Сандерсона

Вниманию HBO: Apple TV заключила беспрецедентную сделку с фэнтезийным писателем Брэндоном Сандерсоном и планирует создать телевизионную вселенную, потенциально более масштабную, чем «Игра престолов».





Согласно The Hollywood Reporter, стриминг приобрел права на серию книг Сандерсона о вымышленной вселенной Космер. Сага включает циклы «Элантрис», «Рожденный туманом», «Архив Буресвета», произведения «Убийца войн», «Белый песок» и многие другие.

Apple has landed the rights to turn ‘MISTBORN’ into a film franchise & ‘THE STORMLIGHT ARCHIVE’ into a TV series. Brandon Sanderson will write, produce and consult on all projects. (Source: https://t.co/Ka6RvxmT3S) pic.twitter.com/b8FZH2ahYO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 28, 2026





История Космера разворачивается вокруг мистического существа Адоналсиум, живущего в мире Йолен. Адоналсиум был убит группой из шестнадцати заговорщиков с целью разделения его силы на шестнадцать осколков. С помощью них были созданы новые миры, населенные людьми и различными видами магии. Каждый осколок перенял определенную Черту Адоналсиума, вроде Разрушения или Чести, соответственно они передались и каждому отдельному миру.

Изначально в Apple для экранизации рассматривают романы серии «Рожденный туманом» (для фильмов) и «Архив Буресвета» (для сериала). Первая серия содержит две готовые трилогии: историю о группе колдунов, которые поглощают металл и пытаются свергнуть антиутопическую империю, и историю, что переносится на 300 лет вперед и рассказывает о персонаже, который расследует похищения людей и ограбления. Третья и четвертая части серии еще не написаны, но ожидается, что они будут разворачиваться в 80-х годах в космосе. Что касается «Архива Буресвета», то серия охватывает пять книг (и несколько в разработке), происходящих в мире, где рыцари и монстры контролируют магические бури и используют их как источник силы и могущества.

Сам Сандерсон будет контролировать каждую из экранизаций и участвовать в написании сценария. Фактически, писатель получит большее влияние, чем у Джорджа Р. Р. Мартина с «Игрой престолов» и «Домом дракона». В случае последнего это привело к серьезным конфликтам, так что с новым шоу во вселенной Вестероса под названием «Рыцарь семи королевств» в HBO пытались исправить ситуацию. Шоураннер Айра Паркер ранее заявлял, что писал сериал «исключительно для Мартина».