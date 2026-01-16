Новости Кино 16.01.2026 comment views icon

"Это уже не моя история": Джордж Мартин рассказал об "ужасных" отношениях с шоураннером "Дома дракона"

"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"

Два года назад Джордж Мартин наделал шума, когда публично раскритиковал второй сезон «Дома дракона», а сейчас поделился деталями «закулисного скандала».

Сообщение, появившееся в блоге Мартина в 2024 году и удаленное на следующий день, содержало протесты относительно изменений, которые шоураннеры «Дома дракона» внесли в исходный материал, экранизируя второй сезон. Писатель называл их токсичными и сетовал, что такой ход событий может нарушить логику следующих сезонов. В новом большом интервью The ​​Hollywood Reporter спросил писателя, действительно ли его отношения с шоураннером Райаном Кондалом были «настолько сложными», Мартин ответил:

«Хуже, чем сложными. Ужасными».

Писатель говорит, что они довольно хорошо работали над первым сезоном (при этом, Мартин поддерживал Кондала по его просьбе во время разногласий с оригинальным со-шоураннером Мигелем Сапочником, который покинул шоу ко второму сезону), но в конце концов все изменилось.

«Мы перешли ко второму сезону и он фактически перестал меня слушать», — вспоминает автор. «Я давал заметки и ничего не происходило. Иногда он объяснял, почему этого не делает, иногда — говорил, что подумает об этом. Но результат становился все хуже и хуже, и я начал раздражаться. В конце концов дошло до того, что ко мне обратились HBO за заметками и обещали передать Райану объединенную версию».

Источники THR говорят, что после звонка в Zoom, где Кондал представил свое видение 3-го сезона, Мартин якобы выразил возражения и заявил, что «это уже не его история». Далее в HBO отстранили писателя от «Дома дракона», но в конце концов попросили вернуться к работе через несколько месяцев после этого.

«У Джорджа и Райана возникли разногласия относительно направления развития третьего сезона», — сказал инсайдер THR. «На тот момент было понятно, что процесс и коммуникация нарушены и нуждались в перезагрузке. Поэтому, естественно, наступил период, когда все на некоторое время отступили, пока не смогли найти новый путь».

Что касается той печально известной публикации в блоге: оказывается Мартин не удалял ее самостоятельно. Это сделал ассистент писателя после обращения HBO.

«Я мог бы ее вернуть, но тогда бы выглядел идиотом», — говорит Мартин. «И собственно 80% поста состояли из похвалы, но это не то, на что люди обращают внимание».

К счастью, с новым шоу в мире «Игры престолов» сложилась иная ситуация: шоураннер Айра Паркер заявлял, что писал «Рыцаря семи королевств» только для Мартина, а сам писатель неоднократно рассыпался в похвале — для сценария, первых эпизодов и даже декораций.

«Джордж был отличным партнером», — говорил Паркер. «Я провел неделю в Санта-Фе с ним и некоторыми из его любимых сценаристов, где мы просто обсуждали идеи и истории о том, как может выглядеть первый сезон. Оттуда вышло много сюрпризов, некоторые действительно замечательные идеи, к которым тяготел Джордж и которые мы делали».

Напомним, что «Рыцарь семи королевств» стартует с первым эпизодом 18 января на HBO и уже продлен на второй сезон. В первых рецензиях сериал оценили, как теплую и веселую историю. Третий сезон «Дома дракона» ожидается к релизу летом.

Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням «Гри престолів» за участі Ар’ї Старк

