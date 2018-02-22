Новое изображение демонстрирует все цветовые варианты смартфона Moto G6 Plus

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К недавним утечкам о смартфонах линейки Moto G6, в которую, напомним, войдут Moto G6, G6 Plus и Moto G6 Play, добавилась еще одна, раскрывающая дополнительные подробности касательно внешнего вида одной из новинок Motorola.

Мы уже знаем, как будут выглядеть представители линейки Moto G6, какие характеристики получат и сколько будут стоить. Новая утечка дает возможность узнать варианты расцветки Moto G6 Plus.

Как видите, Moto G6 Plus должен быть доступен как минимум в пяти разных цветовых вариантах исполнения корпуса: серебристом, золотистом, белом, синем и бирюзовом. Источник утверждает, что это полная цветовая палитра.

В целом, если говорить о дизайне, Moto G6 будет иметь много общего с прошлогодней моделью Moto X4. То есть смартфон получит корпус из стекла и металла с изогнутой задней крышкой и модулем сдвоенной камеры.

Как мы уже отмечали ранее, все представители линейки Moto G6 получат полноэкранный дизайн и дисплеи 18:9. В случае Moto G6 Plus при цене в $265 за младшую версию можно рассчитывать на дисплей Full HD+ диагональю 5,93 дюйма, SoC Qualcomm Snapdragon 630, 2 ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру (12 Мп + 5 Мп) и фронтальную на 16 Мп, а также батарею емкостью 3250 мА∙ч.

Все смартфоны должны представить на грядущей выставке Mobile World Congress 2018.

Источник: androidheadlines