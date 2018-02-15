В сеть попали спецификации и ценники смартфонов Moto G6, G6 Plus и G6 Play, у всех экраны 18:9, процессоры Snapdragon, батареи от 3000 до 4000 мАч и ценники от $190 до $265

Ничто так не указывает на близость выставки Mobile World Congress, как количество разнообразных утечек, связанных с новыми смартфонами. Только за последние пару недель мы рассказали вам о целом ряде еще не анонсированных смартфонов, а теперь в руки инсайдеров попали данные о будущем семействе смартфонов Moto G6, G6 Play и G6 Plus, включая спецификации и цены.

Согласно полученной ранее информации, все смартфоны семейства G6 получат новый дизайн в стиле Moto X4, что подразумевает использование стекла и металла, а не пластика. Рендеры смартфонов также свидетельствовали, что разработчики решили использовать удлиненные экраны с соотношением сторон 18:9, однако точные спецификации новинок до сегодняшнего дня не назывались.

Итак, крупный Moto G6 Plus получит 5,93-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2160×1080 точек), процессор Qualcomm Snapdragon 630 и батарею на 3250 мАч. В качестве фронтальной камеры будет использоваться модуль на 16 Мп, основная камера построена на двух модулях 12 Мп и 5 Мп. Максимальная конфигурация памяти будет выглядеть как 6 / 64 ГБ, ценник стартует с отметки $265.

Долгоиграющая модель Moto G6 Play выполнена в 5,7-дюймовом формате, причем это единственная модель семейства, которую оснастили экраном с разрешением HD+ (1440×720 точек). В комплекте с не самым производительным чипом Qualcomm Snapdragon 430 и емкой батареей на 4000 мАч смартфон вполне может проработать 2-3 дня, в зависимости от условий эксплуатации. За $190 покупатель получит аппарат с единственной основной камерой (хотя на рендерах и красуется двойная) и сканером отпечатков, интегрированным в логотип Moto на задней панели смартфона.

И, наконец, модель Moto G6 получила 5,7-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080 точек), а также процессор Qualcomm Snapdragon 450 и аккумулятор на 3000 мАч, что ставит его как раз между двумя вышеописанными моделями. Набор камер аналогичен старшей модели Moto G6 Plus – фронтальная на 16 Мп и двойная основная 12 Мп + 5 Мп. Предполагается наличие базовой версии с памятью 3 / 32 ГБ и более продвинутой 4 / 64 ГБ, при этом стоимость модели стартует с $235, что всего на $30 меньше, чем у Moto G6 Plus.

Источник: PhoneArena