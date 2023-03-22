Новое ПО NVIDIA cuLitho позволяет в 40 раз ускорить разработку чипов и снизить энергопотребление этого процесса в 9 раз

Во время проведения конференции GTC 2023 компания NVIDIA анонсировала новую программную библиотеку cuLitho, предназначенную для ускорения разработки полупроводников. Фактически она позволяет ускорить вычислительную литографию – метод, используемый для создания фотошаблонов для производства микросхем.

NVIDIA утверждает, что её новый подход позволяет 500 системам DGX H100 с 4000 GPU Hopper выполнять тот же объем работы, что и 40 000 серверов на базе CPU, но делать это в 40 раз быстрее и потребляя в 9 раз меньше энергии. Отмечается, что время, необходимое для создания фотошаблона методом вычислительной литографии, сокращается с нескольких недель до 8 часов.

Лидеры в области производства микросхем TSMC, ASML и Synopsys уже берут на вооружение новую технологию. Более того, Synopys уже интегрировала ее в свои программные инструменты разработки. NVIDIA ожидает, что со временем новый подход обеспечит более высокую плотность и выход годных чипов, а также позволит реализовать более эффективные правила проектирования и литографию на основе ИИ.

Отмечается, что библиотека ускорения разработки чипов cuLitho совместима не только с GPU на базе архитектуры Hopper, но и с предыдущими архитектурами Ampere и Volta, хотя Hopper обеспечивает наиболее высокую производительность.

Источник: tomshardware