Рецензия на фильм "Голый пистолет" / The Naked Gun

31 июля на экранах украинских кинотеатров в необычной роли ̶ш̶к̶о̶л̶ь̶н̶и̶ц̶ы̶ перед зрителем предстанет Лиам Нисон в комедийном фильме «Голый пистолет». Это прямое продолжение одноименной культовой трилогии с Лесли Нильсеном, где Нисон играет Фрэнка Дребина-младшего. Его партнершей на съемочной площадке стала Памела Андерсон, что в лишних представлениях не нуждается. Что вышло из этой затеи, когда жанр комедии переживает стагнацию — мчим рассказать в рецензии ниже.

Плюсы: здесь точно найдутся поводы для искреннего смеха (сцена с тепловизором — топ); очень приятно было увидеть Лиама Нисона в такой легкомысленной роли, да и Памела Андерсон еще может задать перца; довольно смелое в своих шутках как для сегодняшнего дня кино; в целом фильм выполнен вполне в традициях франшизы "Голый пистолет"; Минусы: далеко не все шутки выстреливают, большое количество к сожалению проходит мимо; как следствие, много пространства остается для скуки вместо смеха; для незнакомых с франшизой зрителей просмотр может превратиться в пытку; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Голый пистолет» / The Naked Gun

Жанр пародийная комедия

Режиссёр Акива Шаффер

В ролях Лиам Нисон, Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон, Лиза Коши, Коди Роудс, Баста Раймс, «Странный Эл» Янкович

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Когда-то детектив полиции Фрэнк Дребин хоть и не без больших трудностей, но систематически разоблачал зловещие планы коварных злодеев. Его сын, Фрэнк Дребин-младший, пошел по стопам отца и тоже стал полицейским, привыкшим действовать там, где другие бессильны. В поле зрения копа попадает техномагнат Ричард Кейн, который явно задумал что-то недоброе. Также на пути невозмутимого деда встает роковая блондинка Бет Девенпорт, имеющая собственные мотивы в этом деле. Берегитесь, никчемные негодяи и случайные прохожие, ибо Фрэнк Дребин-младший берется за спасение мира!

Так же, как и Лиам Нисон берется за спасение старой доброй кинопародии, популярность и мощь которой сошла на нет в условиях жанрового упадка и современной толерантной чувствительности. Даже немного странно, что эту миссию возложили именно на плечи статного ирландца: после успеха «Заложницы» (2007) он буквально погряз в образе престарелого сурового героя боевика без страха и упрека (о котором мы писали вот здесь и еще здесь) и едва ли ассоциировался со звездой комедийного жанра.

Нынче Нисон блестяще доказывает, что никогда не поздно поменять пистолет на красочный леденец на палочке в руке.

В этом актер весьма похож на своего предшественника Лесли Нильсена — маститого ветерана и комедийную икону, в частности культовой трилогии «Голый пистолет». Тот тоже снимался в основном в серьезных фильмах, пока не попал в «Аэроплан» (1980), в котором рьяно издевались над фильмами-катастрофами. Далее комедии разной степени качества с неизменно седовласым Нильсеном начали появляться, как грибы после дождя, и снимался он в них вплоть до конца своей жизни.

Но если Нильсену комедийный жанр подарил смену амплуа, то Нисону, наверное, неожиданно для него самого, изменения в личной жизни — о его романе с секс-символом своей эпохи Памелой Андерсон сейчас не вспоминает только ленивый. Да и сама бывшая звезда Playboy и «Спасателей Малибу» перезагрузила кинокарьеру и впервые получила номинацию на «Золотой глобус» как Лучшая актриса за роль в драме «Последняя шоугерл» (2024).

При этом дурачество в пародийной ерунде Памеле хорошо знакомо, ведь она играла, что символично, наряженную в школьницу красотку в «Очень страшном кино 3» (2003) и не менее горячую Сью Шторм в «Супергеройском кино» (2008). В обоих, кстати, блистал и Лесли Нильсен.

11 лет назад Сет Макфарлейн, не в последнюю очередь ответственный за возвращение «Голого пистолета» на экраны, выдал абсолютно бессмысленную комедию с привкусом вестерна «Миллион способов потерять голову» (там, кстати, тоже фигурировал Нисон). И тогда нежный мир был не готов принять тот откровенно грубый и избыточный юмор. Сегодня, как видим, ситуация изменилась.

В годы расцвета комедии, в частности пародийной, новейший «Голый пистолет» вряд ли смог бы как-то выделиться среди многочисленных жанровых собратьев. Объективно это проходное кино, которое более-менее работает в своем непритязательном жанре.

Однако в нынешнюю губительную для смеха эпоху лента кажется едва ли не глотком свежего воздуха. Положительные отзывы зрителей и критиков прямо подтверждают это: публика элементарно соскучилась по фильмам такого рода. Фильмам нарочито идиотским и вопиюще абсурдным. Фильмам, где шутки сыплются со скоростью пулеметной очереди, и хотя бы одна из десяти точно выстрелит. Фильмам, создатели которых не боятся кого-то обидеть, потому что на обиженных, как известно, воду возят.

Вот в этом и заключается основная ценность «Голого пистолета» образца 2025 года — кроме ностальгического, олдскульного вайба давно ушедшей эпохи эта лента со всех сторон кричит, что создана исключительно для того, чтобы зритель весело провел время. Насколько это удастся, будет зависеть от субъективного восприятия. Многие шутки стреляют в молоко. Сцена с тепловизором — в своем остроумии замечательная и действительно разрывная, хотелось бы такого побольше. Со снеговиком — на любителя. А вот, например, песенное выступление героини Андерсон — совершенно лишний раздражающий бред.

Не обошлось и без очевидных комедийных аллюзий на популярные фильмы и жанры — здесь удивительно легко усмотреть подмигивание в первую очередь классическому нуару и полицейскому процедуралу; видимо, реквизиторы скупили все кофейные стаканчики в ближайшем киоске. Вспоминается во время просмотра и «Kingsman: Тайная служба» (2015), и неоднократно «Миссия невыполнима» — как тебе такая маскировка, Том Круз?

Пусть Фрэнк Дребин-младший, этот коп-динозавр, выглядит как анахронизм, но в то же время он — новая надежда изрядно подзабытой кинопародии. Это борец, причем не столько с условными карикатурными злодеями, сколько со сплошной мрачностью и толерантным безумием этого сумасшедшего мира. И при необходимости он не побоится плюнуть на нормы приличия, пойти против системы, в конце концов, обнажить старую задницу смеха ради. Но действительно ли это смешно — вот вопрос, и ответ на него должен дать зритель.