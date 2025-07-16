Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ

Пока HBO дарит нам по кадру в день с актерским составом сериала «Гарри Поттер», инсайдеры старательно выискивают всю доступную через утечки информацию о проекте. В последних обновлениях сайт Redanian Intelligence раскрыл продолжительность сезонов и график съемок, который по определенным причинам происходит в ускоренном режиме.

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В планах HBO и Warner Bros. экранизация по книге на сезон — их будет в общей сложности семь, где первые два получат по 6 эпизодов, а остальные планируют расширить до 8. Съемки первого уже стартовали на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания (там, где, по слухам, для шоу построили целый мини-город с домом Дурсли, Privet Drive в стиле Тюдоров и школой для молодых актеров) и продлятся до мая 2026 года. После перерыва в пару месяцев начнут работу над вторым и причина такого ускоренного режима вполне очевидна — дети-актеры могут повзрослеть.

В других утечках говорится, что первый эпизод завершается тем, что юные ученики и Хагрид впервые приближаются к замку Хогвартс на лодке, что дает немного понимания в том, каким будет темп и структура сезона. Что касается Волан-де-Морта, то актер уже выбран, однако его имя HBO планирует держать в тайне до выхода сериала в эфир. Ранее на эту роль активно продвигали Киллиана Мерфи.

Напомним, что главное трио актеров — Доминик Маклафлин в роли Гарри, Арабелла Стонтон в роли Гермионы и Алистер Стаут в роли Рона — выбрали из более чем 30 тысяч актеров во время кастингов прошлой осенью. Взрослый актерский состав, среди прочих, включает Джона Литгоу в роли Дамблдора, Паапу Эссиеду в роли Снейпа, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонегел и Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида.

Часть эпизодов в первом сезоне срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), главным сценаристом выступила Франческа Гардинер («Наследники»), а автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер.

Официальная премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.

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