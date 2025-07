Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

HBO представил первый взгляд на нового Хагрида в сериале «Гарри Поттер» в исполнении Ника Фроста.

В книгах Джоан Ролинг Рубеус Хагрид — это лесник Хогвартса и преподаватель ухода за магическими существами, которого в серии фильмов WB изначально изобразил покойный Робби Колтрейн.

«Хотя я действительно осознаю, какая задача стоит передо мной с точки зрения удивительной игры Робби, я ни в коем случае не буду пытаться им быть», — говорил Фрост в интервью Collider. «Я попытаюсь сделать не что-то «другое», нужно с уважением относиться к теме, но в ее рамках есть пространство для мелочей».

Ник Фрост известен своим сотрудничеством с Саймоном Пеггом в фильмах «Зомби по имени Шон» и «Пол: Секретный материальчик». Также Фрост играл в сверхъестественном комедийном сериале Prime Video «Искатели правды» и живом римейке «Как укротить дракона».

Ранее нам представили первый взгляд на самого Гарри Поттера, которого в сериале будет играть Доминик Маклафлин. Вместе с Арабеллой Стэнтон (Гермиона) и Алистером Стаутом (Рон) юный актер прошел кастинг среди более 30 тысяч кандидатов.

Среди остального актерского состава: раскритикованный Паапа Эссиеду в роли Снейпа, Джанет МакТир (Минерва Макгонагал), Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Люк Таллон (Квиринус Квирелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч); новые Дурсли и Малфои, а также Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома, Амос Китсон в роли Дадли Дурсли, Луиза Брили в роли мадам Роланды Гуч и Антон Лессер в роли Гаррика Оливандера.

Часть эпизодов срежиссирует Марк Майлод («Игра престолов»), тогда как главным сценаристом выступила Франческа Гардинер («Наследники»). Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Ранее она столкнулась с критикой звезды The Last Of Us Педро Паскаля, который призвал бойкотировать новое шоу из-за отношения писательницы к ЛГБТ.

Съемки первого сезона стартовали вчера и должны завершиться весной 2026 года; после двухмесячного перерыва стартует производство второго. В HBO планируют снять по сезону на каждую из семи книг, что займет около 10 лет. Премьера запланирована на 2027 год на HBO и HBO Max.

