Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds получат аккумуляторы существенно меньшей емкости по сравнению с Gear IconX (2018), но обзаведутся поддержкой беспроводной зарядки

В предыдущие годы Samsung комплектовала свои флагманские смартфоны парой премиальных наушников. Грядущий Galaxy S10 не станет исключением и тоже получит комплектные наушники. Но вместо наушников AKG в комплект поставки будут включаться новые наушники Galaxy Buds.

Отмечается, что наушники Samsung Galaxy Buds можно будет заряжать беспроводным способом от самого смартфона. И вероятно, зарядка будет частым процессом, так как ёмкость аккумуляторов в наушниках составляет всего 58 мАч, а батарея в чехле имеет ёмкость 252 мАч. Для сравнения, для модели Gear IconX (2018) эти показатели составляют 82 мАч и 340 мАч, соответственно.

Добавим, наушники могут использоваться и в качестве автономного устройства. Подключение к смартфону или другим источником звука не является обязательным. В наушниках имеется 8 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для хранения около 2 тыс. музыкальных композиций. Также сообщается о наличии встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth 5.0 и защиты от пота в соответствии с рейтингом IPX2.

Официальная презентация беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds состоится одновременно с новым флагманом Galaxy S10. Они будут включаться в комплект поставки смартфона для тех, кто оформит предварительный заказ в некоторых странах. Кроме того, в начале марта они поступят в продажу и в качестве самостоятельного устройства.

Источник: gsmarena