Новый бюджетный планшет Microsoft Surface будет построен на менее мощном процессоре Intel Pentium

Слухи о новой линейке недорогих планшетов Microsoft Surface, которые могли бы конкурировать с относительно дешёвыми Apple iPads, появились ещё в мае этого года, а на днях предположительно это устройство под кодовым названием Model 1824 было замечено в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC). Теперь же источники немецкого ресурса WinFuture утверждают, что доступную модель планшета Surface оснастят менее производительными чипами от Intel.

Предполагается, что бюджетный Surface будет поставляться с процессором Intel Pentium Silver N5000, версия чуть дороже получит Intel Pentium Gold 4410Y или 4415Y. Стоимость такого аппарата составит от $400. Напомним, последняя версия планшета Surface Pro в зависимости от модификации оборудована чипсетами Intel Core m3, i5, или i7. Да и цена на него стартует от $800.

Согласно более ранним слухам и утечкам, новый планшетный компьютер получит 10-дюймовый экран, 64 или 128 ГБ внутренней памяти, LTE-модем и порт USB Type-С для зарядки. Кроме того, ожидается, что Surface станет легче на 20% и внешне будет больше похож на iPad, чем на своего предшественника.

В 2015 году Microsoft уже выпускала дешёвый планшет Surface 3 на Intel Atom, ориентированный на студентов, но через два года его продажи были прекращены.

Источник: http://winfuture.de/news,103974.html