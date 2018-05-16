Bloomberg: Microsoft выпустит новые бюджетные планшеты Surface, чтобы более успешно конкурировать с Apple iPad

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, хорошо знакомых с ситуацией, Microsoft готовит к выпуску новую линейку планшетов Surface, чтобы эффективнее конкурировать с более доступными моделями Apple iPad. По сути, это будет ответ Microsoft на недавно представленный iPad с поддержкой Apple Pencil за $329.

Если верить источникам Bloomberg, это будет не просто уменьшенные и более доступные вариации на тему нынешнего планшета Surface Pro, а полностью новые модели. Они получат 10-дюймовый экран вместо 12-дюймового, а также новый корпус со скругленными углами, как у Apple iPad, а не острыми. Также сообщается о наличии разъема USB-C. Стоить новые Surface будут меньше $400, что соответствует ценам на самые доступные модели iPad. Для сравнения, нынешняя модель Surface Pro стартует с отметки $799.

Как и старшие Surface, новинки будут оснащаться процессорами Intel и работать под управлением полноценной версии ОС Windows 10 Pro. Пока нет ни слова о том, будет ли в этих моделях по умолчанию активирован режим S Mode.

Новые Surface будут примерно на 20% легче нынешней модели Surface Pro. Правда, платой за эту легкость станет меньшая автономность – на одном заряде они будут работать на четыре часа меньше. Напомним, у Surface Pro автономность заявлена на уровне 13,5 часа.

Новые модели получат собственный модем для подключения к сотовой сети и будут доступны в вариантах с 64 и 128 ГБ флэш-памяти.

С новыми планшетами тоже можно будет использовать фирменные аксессуары – чехол с клавиатурой, стилус и мышь, но все они будут продавать отдельно. Как раз сейчас компания разрабатывает новые, более дешевые версии аксессуаров. Напомним, нынешняя модель чехла с клавиатурой Surface Pro Signature Type Cover стоит $160.

Можно вспомнить, что в ранее Microsoft уже пыталась сделать бюджетный Surface. Сначала был Surface RT, затем Surface 2, а после еще Surface 3, но ни одна из этих моделей в итоге не стала столько же успешной, как Surface Pro.

Новые более доступные модели планшетов Microsoft Surface должны выйти на рынок во втором полугодии 2018 года.

Источник: Bloomberg