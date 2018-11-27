Новый смартфон Moto G7 Play получил «бровь» и аккумулятор существенно меньшей емкости

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То, что сейчас происходит с брендом Motorola, или, точнее будет сказать, что делает с ним Lenovo, можно описать одним тегом — #грустьтоскапечальбеда. И сегодня мы столкнулись с очередным подтверждением данного тезиса. Американский регулятор FCC сертифицировал пока не анонсированный смартфон Moto G7 Play, попутно раскрыв и его дизайн, и характеристики. Новинка проходит под модельным номером XT1952.

Наличие выреза в верхней части дисплея недвусмысленно говорит о том, что столь ненавистной многим «брови» в новом поколении линейки Moto G не избежать. Впрочем, это далеко не худшая новость. Что же может быть хуже? Отвечаем: хуже челки, к которой даже самые ярые противники уже начали привыкать, является урезание ключевого параметра этой модели. Конечно же, речь о емкости аккумуляторной батареи. Так вот этот параметр у нового Moto G7 Play составит скромные 2820 мА·ч. Для сравнения, нынешняя модель оснащается аккумулятором емкостью 4000 мА·ч. Зачем стрелять себе в ногу, непонятно.

Из положительных моментов можно отметить «премиальные» материалы корпуса (стекло и металл), SoC Qualcomm Snapdragon 632 вместо Snapdragon 450, разъем USB-C вместо Micro USB, а также стандартный разъем для наушников. Основная камера осталась одинарной, но данных о ее характеристиках пока нет. Есть слот для карт памяти microSD. Ну и сканер опечаткой пальцев никуда не делся.

Пока сложно сказать за счет чего Moto G7 Play будет эффективно конкурировать с решениями других компаний.

Судя по фото, Moto G7 Play будет доступна как минимум в двух цветах – черном и серо-голубом.

Отметим, что кроме Moto G7 Play в новой линейке ожидается еще три модели – Moto G7, Moto G7 Plus и Moto G7 Power.

Как обычно в таких случаях, сертификация FCC знаменует скорый анонс смартфон.

Источник: The Verge