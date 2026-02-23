banner
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"

Олександр Федоткін

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали 3D-принтер, способный напечатать полнофункциональный линейный электродвигатель всего за несколько часов.


Устройство оснащено четырьмя различными экструдерами: для нити, для гранул, для чернил и нагревателем. Принтер производит 5 материалов — диэлектрический, электропроводящий, мягкий магнитный, твердый магнитный и гибкий. Исследователи стремились создать многомодельный для различных материалов экструзионный 3D-принтер, способный производить электродвигатели за минимальное количество циклов. Принтер переключается между экструдерами, которые наносят материал, выдавливая его через сопло, по мере того, как устройство изготавливается слой за слоем.

Экструдеры, интегрированные в 3D-принтер/Virtual and Physical Prototyping

Большинство подобных экструзионных 3D-принтеров способны переключаться только между двумя материалами. Поэтому ученые из MIT разработали собственную систему и интегрировали ее в уже имеющийся 3D-принтер. Они использовали ее для изготовления линейного двигателя буквально за 3 часа. После печати этот двигатель необходимо было только намагнитить для его полной функциональности.

Конечный продукт работал так же эффективно, как и двигатели, изготовленные традиционными методами, а может даже и лучше. Общая стоимость материалов при этом составила всего 50 центов. При использовании традиционных методов создание одного прототипа занимает от нескольких недель до 6 месяцев, особенно при необходимости использования нестандартного оборудования и инструментов. Созданный на 3D-принтере двигатель генерировал в несколько раз большую силу тока, чем распространенный линейный двигатель, использующий сложные гидравлические усилители.


Напечатанный на 3D-принтере линейный двигатель

По словам исследователей, их 3D-принтер также может быть полезным для изготовления  запчастей, особенно тех, что в дефиците. Технология позволяет не полагаться на глобальную цепь поставок, доставка через которую может занимать недели или даже месяцы. Достаточно просто найти схему или диаграмму изделия, которое необходимо заменить, и напечатать при необходимости.

«Это огромное достижение, но это только начало. Мы имеем возможность в корне изменить способ производства, изготавливая оборудование на месте за один этап, вместо того чтобы полагаться на глобальную цепочку поставок. Этим демонстрационным проектом мы показали, что это возможно», — отмечает один из ведущих исследователей Луис Фернандо Веласкес-Гарсия.

Исследователи уверяют, что таким образом можно изготовить большое количество вещей, что кардинально меняет способ производства электроники. В будущем исследователи планируют интегрировать этап намагничивания в процесс экструзии многокомпонентных материалов, продемонстрировать изготовление полностью напечатанных на 3D-принтере вращающихся электродвигателей и добавить на платформу больше инструментов, позволяющих осуществлять монолитное изготовление более сложных электронных устройств.

Ранее мы писали, что исследователи из Корнелльского университета и УниверситетаКарнеги-Меллона создали прототип вязальной 3D-машины для изготовления твердых объемных форм из горизонтальных слоев материала и стежков.

У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об’єкти за секунди

Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Результаты исследования опубликованные в журнале Virtual and Physical Prototyping

Источники: MIT News; Tom’sHardware

