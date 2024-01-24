Новости Авто 24.01.2024 в 15:22 comment views icon

Новый компактный кроссовер Tesla должен появиться в 2025 году, но будет ли он стоить $25 000?

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Новый компактный кроссовер Tesla должен появиться в 2025 году, но будет ли он стоить $25 000?

Tesla планирует начать производство нового компактного кроссовера для массового рынка в июне 2025 года, сообщает Reuters. Компания пригласила поставщиков поучаствовать в тендере на работу над автомобилем и планирует производство 10 000 автомобилей еженедельно.

Генеральный директор компании Илон Маск еще с 2020 года рассказывает о модели Tesla, которая будет стоить 25 000 долларов. Ранее сообщалось, что она будет производиться на заводе Gigafactory в Берлине.

«Tesla за $25 тыс.» будет производиться на фабрике в Берлине. Искусственный интеллект xAI интегрируют во все Tesla

В прошлом году биограф Маска Уолтер Айзексон рассказал, что автомобиль будет иметь футуристический дизайн в стиле Cybertruck. На мероприятии для инвесторов в марте компания продемонстрировала пару новых транспортных средств, одно из которых выглядело как компактный автомобиль, а другое — как небольшой коммерческий пикап, передає The Verge.

Хотя Маск публично говорит о планах Tesla предложить автомобиль по цене $25 000, компания ранее не смогла достичь запланированных ценников. В частности, Маск заявлял, что его целью является выпуск автомобиля Model 3 стоимостью 35 000 долларов, но такая цена продержалась недолго. Между тем, Cybertruck выпустили по стартовой цене $60 990 (и то, такое обещают только с 2025 года), а не $39 900, о которых было объявлено четырьмя годами ранее.

Илон Маск передал Tesla Cybertruck первым покупателям: самый дешевый пикап за $60 990 выйдет в 2025 году, в 2024 – только от $79 990

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить