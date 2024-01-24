Новый компактный кроссовер Tesla должен появиться в 2025 году, но будет ли он стоить $25 000?

Tesla планирует начать производство нового компактного кроссовера для массового рынка в июне 2025 года, сообщает Reuters. Компания пригласила поставщиков поучаствовать в тендере на работу над автомобилем и планирует производство 10 000 автомобилей еженедельно.

Генеральный директор компании Илон Маск еще с 2020 года рассказывает о модели Tesla, которая будет стоить 25 000 долларов. Ранее сообщалось, что она будет производиться на заводе Gigafactory в Берлине.

В прошлом году биограф Маска Уолтер Айзексон рассказал, что автомобиль будет иметь футуристический дизайн в стиле Cybertruck. На мероприятии для инвесторов в марте компания продемонстрировала пару новых транспортных средств, одно из которых выглядело как компактный автомобиль, а другое — как небольшой коммерческий пикап, передає The Verge.

Хотя Маск публично говорит о планах Tesla предложить автомобиль по цене $25 000, компания ранее не смогла достичь запланированных ценников. В частности, Маск заявлял, что его целью является выпуск автомобиля Model 3 стоимостью 35 000 долларов, но такая цена продержалась недолго. Между тем, Cybertruck выпустили по стартовой цене $60 990 (и то, такое обещают только с 2025 года), а не $39 900, о которых было объявлено четырьмя годами ранее.