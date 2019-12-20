Новый Mac Pro теперь доступен с SSD вдвое большего объема — 8 ТБ (за дополнительные $2600). Альтернатива OWC вдвое быстрее и существенно дешевле

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Как ожидалось, Apple добавила новому Mac Pro опцию установки SSD емкостью 8 ТБ — на момент начала продаж максимальный объем SSD, доступный при заказе в онлайн-магазине компании, составлял 4 ТБ.

Само собой, более емкий SSD повышает итоговую стоимость и без того весьма недешевого ПК еще выше: на $2600 относительно цены базовой версии с накопителем объемом 256 ГБ и на $1200 — относительно стоимости версии с 4 ТБ.

Что интересно, компания OWC, предлагающая модули памяти, накопители и прочую продукцию, рассчитанную на использование с компьютерами Apple, посуетилась и представила новую линейку SSD Accelsior 4M2 с интерфейсом PCIe. И альтернатива OWC не только существенно дешевле, но и быстрее комплектного SSD, который предлагает Apple. Говоря конкретнее, SSD OWC Accelsior 4M2 объемом 8 ТБ предлагается за $1600, версия на 4 ТБ стоит $950, модель объемом 2 ТБ — $630, а объемом 1 ТБ — $480. Скорости последовательного чтения и записи OWC Accelsior 4M2 на 8 ГБ достигают 6318 МБ/с и 6775 МБ/с соответственно против до 3400 МБ/с у оригинального накопителя Apple.

В продаже SSD OWC Accelsior 4M2 появится с 30 декабря. Учитывая модульную конструкцию и простоту замены компонентов в новом Mac Pro (не спроста же он является самым ремонтопригодным устройством Apple за последние годы), альтернатива от OWC представляется весьма привлекательной.

Источник: Apple и OWC