Новый Mac Pro — самое ремонтопригодное устройство Apple за последние годы





Авторитетный сайт iFixit дал новому компьютеру Apple Mac Pro почти максимальную оценку – 9 из 10 баллов. Ремонтопригодность устройства оказалось на высоте: специалисты похвалили компьютер за модульную конструкцию, которая позволяет добраться практически до всех компонентов ПК и заменить их без специальных инструментов, а в некоторых случаях инструменты вообще не требуются. Это совершенно не похоже на Apple, чьи гаджеты обычно плохо поддаются разборке, за что всегда получают низкие оценки. Так, например, iPhone 11 Pro Max получил от iFixit 6 из 10 баллов, а MacBookPro 16 2019 – и вовсе 1 балл.

«Вскрытие» корпуса приводит к обесточиванию компьютера, поскольку кнопка питания на корпусе подключается к материнской плате через специальные POGO-контакты. В Mac Pro вообще очень мало проводов, всё подключается через контакты. Разбирать ПК просто – чтобы получить доступ к компонентам обычно достаточно нажать на защёлку или сдвинуть фиксатор. Систему охлаждают три больших вентилятора в стойке и один на задней панели, который отводит тепло. Огромным плюсом является то, что во многих комплектующих используются стандартные разъёмы.

Между тем, iFixit отмечает, что пользователи смогут заменить лишь несколько деталей. Большинство будет трудно найти в продаже, либо они будут слишком дорогими. А с SSD вообще целая проблема. Оказалось, что твердотельный накопитель компьютера привязан к чипу безопасности T2, поэтому самостоятельно поменять его не получится. Специалисты iFixit утверждают, что новый Mac Pro в плане ремонтопригодности на голову выше своих предшественников.

Источник: The Verge