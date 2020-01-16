Украина — 3-я в Европе по установленным мощностям СЭС за 2019 год, которые достигли рекордных 23 ГВт





Только на прошлой неделе Госэнергоэффективности отчиталось о 3,7 млрд евро, инвестированных в рекордные 4,5 ГВт генерирующий мощностей возобновляемой электроэнергетики по итогам всего 2019 года. Показатель выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что за предыдущие четыре года было инвестировано в разы меньше. Ни для кого не секрет, что больше половины всех мощностей приходится на солнечные электростанции (СЭС). Теперь же можно сравнить объемы инвестиций в солнечную энергетику в Украине с таковыми по другим странам Европы. Самой главное вынесено в заголовок — Украина заняла третье место среди европейских стран по установленным мощностям СЭС за 2019 год.

Соответствующую оценку солнечного сегменте рынка возобновляемой энергетики Европы сделали аналитики IHS Markit. Как следует из отчета, за весь 2019 год в Европе было установлено 23 ГВт солнечных мощностей, что в годовом выражении соответствует росту на 88% и является новым рекордом. Как отмечалось выше, Украина — 3-я в списке с долей 13%. Это на 2% больше, чем у Нидерландов, занимающих четвертое место. Впереди только Германия и Испания с долями 18% и 15% соответственно. С другой стороны, IHS Markit выделили все остальные страны с долей ниже 3% в одну категорию «Остальные страны Европы». И их суммарная доля составляет 20%, что даже больше, чем у лидера Германии. В таком случае получается четвертой, но результат все равно впечатляет. С другой стороны, учитывая, что в Украине до сих пор действуют пресловутые «зеленые» тарифы и платить за все эти ГВт по существенно завышенным ценам придется рядовым украинцам, достижение представляется весьма сомнительным. Принятый в прошлом году закон, предусматривающий отказ от « зеленых» тарифов для возобновляемой энергетики в пользу экономически целесообразной аукционной модели, как известно, получился слишком «мягким». Он закрепляет действующую систему поддержки с «зелеными» тарифами, создающими огромную нагрузку на бюджет и рядовых украинцев, вплоть до 2030 года. Но в конце прошлого года были слухи, что готовятся изменения.

Как бы там ни было, уже в апреле этого года должны состояться первые «зеленые» аукционы и проводить их будут на ProZorro. Текущая модель предусматривает, что победитель аукциона, предложивший наиболее низкую отпускную цену, должен будет построить и ввести в эксплуатацию объект возобновляемой энергетики за два (для СЭС) или три (для ВЭС) года с момента подписания договора. В противном случае он теряет всю сумму гарантийного обеспечения для участия в аукционе (5 000 евро за 1 МВт распределяемой мощности + 10 000 евро за 1 МВт гарантированной мощности для покупателя).

Источник: pv-magazine