Новости Устройства 14.01.2026

Новый топ: Xiaomi 17 Max получит самый большой аккумулятор в серии

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Новий топ: Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії

Флагманская линейка смартфонов Xiaomi 17 вскоре может пополниться новой моделью. Согласно свежей утечке из Китая, компания работает над новой версией Xiaomi 17 Max, которая получит самый большой аккумулятор среди всех устройств серии. По предварительным данным, емкость батареи составит 8000 мА-ч.

Аккумулятор будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Аппарат получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также сообщается, что смартфон оснастят дисплеем с чрезвычайно тонкими и симметричными рамками, что подчеркнет его премиальный статус.

Дизайн блока камер, по имеющейся информации, будет очень похожим на стандартный Xiaomi 17. При этом в части фотовозможностей Xiaomi 17 Max пойдет дальше. Основная камера будет такой же, как у Xiaomi 17, однако модель Max дополнительно получит перископический телефото модуль. Благодаря этому общее качество съемки, по словам источников, будет немного выше, чем у базовой версии флагмана.

Точная дата презентации Xiaomi 17 Max пока что остается неизвестной. В то же время утечка указывает на то, что в ближайшее время появится еще больше подробностей об этом смартфоне, поэтому информационный шум вокруг новинки будет только усиливаться.

Xiaomi 17 Max выглядит как ставка на максимальную автономность во флагманском сегменте. Аккумулятор на 8000 мА-ч в сочетании с быстрой зарядкой может сделать его самым выносливым смартфоном в линейке Xiaomi 17.

Источник: gsmarena

