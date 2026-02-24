banner
Новый искусственный интеллект Google с нуля создал рабочую копию Windows 11 с нуля

Маргарита Юзяк

Новий штучний інтелект Google з нуля створив робочу копію Windows 11

Новая модель Gemini 3.1 Pro от Google с нуля создала в браузере рабочую WebOS-копию Windows 11. Там есть значки программ, меню «Пуск» и базовая логика окон, напоминающая упрощенную ОС.


20 февраля Google официально выпустила Gemini 3.1 Pro, которая по внутренним тестам превзошла Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 и GPT-5.2. В серии тестов на логическое мышление, мультимодальность и работу с длинным контекстом модель заняла первое место в 12 бенчмарках. В то же время в SWE-Bench Pro и SWE-Bench Verified, проверяющих реальные инженерные задачи, результаты были ниже. Дело в том, что эти тесты требуют комплексной работы с кодом и исправления ошибок в крупных проектах.

Основной апгрейд касался способности к сложному рассуждению. Главная фишка новой модели это способность выполнять сложные инженерные и креативные задачи. Блогер Chetaslua показал, как модель создает WebOS-версию Windows 11 одновременно с работой в агентской системе. Ранее он демонстрировал подобный проект на Gemini 3.0 Pro, но новая версия генерирует значительно более широкий интерфейс и базовое взаимодействие с системными элементами.


Кроме этого, Gemini 3.1 Pro создает интерактивные проекты уровня SimCity: рисует карты инфраструктуры, симулирует трафик и генерирует визуализацию города. ИИ также пишет код для 3D-симулятора полета стаи птиц с управлением жестами и генеративным саундтреком. Еще блогер собрал модель солнечной системы, которая светится, имеет информацию о планетах и между ними можно передвигаться.

Gemini 3.1 Pro уже доступен подписчикам Google AI Pro и Ultra в приложении Gemini и NotebookLM. Бесплатным пользователям дают два запроса к этой модели. Для разработчиков открыли доступ через AI Studio, Vertex AI и API.

Источник: 36.kr

