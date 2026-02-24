Новый искусственный интеллект Google с нуля создал рабочую копию Windows 11 с нуля

Новая модель Gemini 3.1 Pro от Google с нуля создала в браузере рабочую WebOS-копию Windows 11. Там есть значки программ, меню «Пуск» и базовая логика окон, напоминающая упрощенную ОС.
20 февраля Google официально выпустила Gemini 3.1 Pro, которая по внутренним тестам превзошла Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 и GPT-5.2. В серии тестов на логическое мышление, мультимодальность и работу с длинным контекстом модель заняла первое место в 12 бенчмарках. В то же время в SWE-Bench Pro и SWE-Bench Verified, проверяющих реальные инженерные задачи, результаты были ниже. Дело в том, что эти тесты требуют комплексной работы с кодом и исправления ошибок в крупных проектах.
Основной апгрейд касался способности к сложному рассуждению. Главная фишка новой модели это способность выполнять сложные инженерные и креативные задачи. Блогер Chetaslua показал, как модель создает WebOS-версию Windows 11 одновременно с работой в агентской системе. Ранее он демонстрировал подобный проект на Gemini 3.0 Pro, но новая версия генерирует значительно более широкий интерфейс и базовое взаимодействие с системными элементами.
🚨 Gemini 3.0 Pro — ONE SHOTTED
I asked it for windows web os as everyone asked me for it and the result is mind blowing , it even has python in terminal and we can play games and run code in it
Google really cooked here , source code and prompt in comment box https://t.co/LGISM1DL4e pic.twitter.com/ePuWUy86Nk
— Chetaslua (@chetaslua) October 14, 2025
Кроме этого, Gemini 3.1 Pro создает интерактивные проекты уровня SimCity: рисует карты инфраструктуры, симулирует трафик и генерирует визуализацию города. ИИ также пишет код для 3D-симулятора полета стаи птиц с управлением жестами и генеративным саундтреком. Еще блогер собрал модель солнечной системы, которая светится, имеет информацию о планетах и между ними можно передвигаться.
Best Solar System Visualization By Gemini 3.1 Pro
Guys one thing is quite clear AI Studio High reasoning version is better than gemini app , no matter what subscription you have
Google Should atleast give option to choose reasoning level in the app , tag google guy pic.twitter.com/aFAgQMHhne
— Chetaslua (@chetaslua) February 22, 2026
Gemini 3.1 Pro уже доступен подписчикам Google AI Pro и Ultra в приложении Gemini и NotebookLM. Бесплатным пользователям дают два запроса к этой модели. Для разработчиков открыли доступ через AI Studio, Vertex AI и API.
Источник: 36.kr
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: