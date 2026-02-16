tradfi
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов

Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів

Ученые из Университета Нью-Гемпшира использовали ИИ для поиска новых магнитных материалов и обнаружили 25 неизвестных ранее соединений. 


Ученые с помощью ИИ создали базу данных, содержащую сейчас 67 573 магнитных материала, из которых 25 ранее были неизвестны. Отмечается, что новые материалы сохраняют магнитные свойства при высоких температурах, что является ключевым условием для использования во многих практических случаях.

«Ускорив открытие экологически чистых магнитных материалов, мы сможем снизить зависимость от редкоземельных элементов, уменьшить стоимость электромобилей и систем возобновляемой энергии, а также укрепить производственную базу США», — объясняет ведущий автор исследования, физик Суман Итани. 

Схема процесса создания и анализа базы данных магнитных материалов/Nature

Новая база данных призвана облегчить изучение исследователями широкого спектра магнитных материалов, которые лежат в основе многих современных технологий, от смартфонов и медицинских приборов до электрогенераторов и электрокаров. Современные мощные постоянные магниты в значительной степени зависят от добычи и поставки дорогих редкоземельных элементов, которые становится все сложнее добывать. Пока ни одно из известных магнитных соединений не заменило широко используемые магниты, изготовленные на основе редкоземельных элементов.

«Мы решаем одну из самых сложных задач в материаловедении — поиск экологически устойчивых альтернатив постоянным магнитам, — и мы оптимистично настроены, полагая, что наша экспериментальная база данных и развивающиеся технологии искусственного интеллекта позволят достичь этой цели», — отмечает соавтор исследования, научный сотрудник по физике и химии Ибо Чжан.

Исследователи отмечают, что научили систему ИИ читать и «понимать» научные материалы, созданные в течение многих десятилетий. Система изымает ключевые экспериментальные данные и добавляет их в компьютерные модели, которые определяют, имеет ли материал магнитные свойства и какое количество тепла он способен выдержать, прежде чем потеряет эти свойства. Результаты объединяются в базе данных, которая позволяет ученым быстро находить перспективных кандидатов.


ITC писал, что Китай запустил самое мощное магнитное поле: в 700 тыс. раз больше, чем у Земли. В то же время исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) в США обнаружили в обычном граффити уникальный сверхпроводник, который одновременно действует как магнит.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: ScitechDaily

