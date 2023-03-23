Новые флагманы Huawei: серия P60 с переменной диафрагмой камеры и складной Mate X3 с улучшенным шарниром и небольшой массой

Компания Huawei анонсировала сразу несколько новых мобильных устройств. Среди новинок предлагаются смартфоны как в традиционном форм-факторе (серия Huawei P60), так и складная модель (Mate X3).

Huawei P60

Линейка Huawei P60 включает три модели: стандартную Huawei P60, улучшенную Huawei P60 Pro и Huawei P60 Art с более авангардным дизайном. Рассмотрим основные характеристики новинок.

Все три модели получили 6,67-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2700х1220 точек и динамической частотой обновления изображения 1-120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен в дисплее. Устройства содержат процессор Snapdragon 8+ 4G – это LTE-версия чипа Snapdragon 8+ Gen 1.

Основная камера во всех трёх моделях также одинаковая. Она содержит 48-мегапиксельный RYYB сенсор, оптическую систему стабилизации изображения и переменную диафрагму, которая может автоматически изменяться в зависимости от сцены в пределах 10 шагов в диапазоне f/1.4-f/4.0.

Характеристики прочих модулей камер отличаются, как и характеристики батареи.

Huawei P60:

Сверхширокоугольный модуль – 13-мегапиксельный, объектив с диафрагмой f/2.2.

Телефото модуль – 12-мегапиксельный, OIS, объектив с диафрагмой f/3.4 и эквивалентным фокусным расстоянием 125 мм.

Батарея – 4815 мАч.

Зарядка – 66 Вт.

Huawei P60 Pro:

Сверхширокоугольный модуль – 13-мегапиксельный, объектив с диафрагмой f/2.2.

Телефото модуль – 48-мегапиксельный, OIS, объектив с диафрагмой f/2.1 и эквивалентным фокусным расстоянием 90 мм.

Батарея – 4815 мАч.

Зарядка – 88 Вт.

Huawei P60 Art:

Сверхширокоугольный модуль – 40-мегапиксельный, объектив с диафрагмой f/2.2.

Телефото модуль – 48-мегапиксельный, OIS, объектив с диафрагмой f/2.1 и эквивалентным фокусным расстоянием 90 мм.

Батарея – 5100 мАч.

Зарядка – 88 Вт.

Смартфоны серии Huawei P60 оснащены текстурным движком Huawei XD Fusion Pro, который позволяет воспроизводить текстуры объектов приближённо к тому, как их воспринимает человеческий глаз. Во всех моделях реализована поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Ещё устройства поддерживают отправку и получение текстовых сообщений через спутниковую систему Beidou даже в условиях отсутствия сигнала наземных базовых станций. Эта функция ограничена только Китаем. Смартфоны серии Huawei P60 работают под управлением Harmony OS 3.1 и сертифицированы IP68.

Цены

Huawei P60 – от $657 (128 ГБ) до $877 (512 ГБ), продажи с 30 марта;

Huawei P60 Pro – от $1023 (256 ГБ) до $1170 (512 ГБ), продажи с 30 марта;

Huawei P60 Art – от $1316 (512 ГБ) до $1610 (1 ТБ), продажи с 7 апреля.

Huawei Mate X3

Складной смартфон Huawei Mate X3 получился сравнительно лёгким – 239 г, что на 24 г меньше массы Galaxy Z Fold4. Устройство получило внешний 6,4-дюймовый дисплей (2504х1080 точек, соотношение сторон 20.9:9) и внутренний 7,85-дюймовый экран (2496х2224 точек, соотношение сторон 8:7.1). Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Благодаря новой конструкции шарнира складной дисплей прячется внутрь, и в результате Mate X3 может складываться ровно. При этом шарнир поддерживает телефон под разными углами для съёмки селфи без штатива. Новинка защищена от воды по стандарту IPX8, как и Galaxy Z Fold4.

В смартфоне Huawei Mate X3 используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Связь ограничена стандартом 4G. Ёмкость батареи составляет 4800 мАч. Поддерживается быстрая проводная (66 Вт) и быстрая беспроводная (50 Вт) зарядка.

Смартфон оснащён тройной камерой на задней панели и двумя 8-мегапиксельными камерами для автопортретов – по одной на каждой из сторон. Основная камера включает главный 50-мегапиксельный модуль (f/1.8), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (f/2.2) и 12-мегапиксельный телефото модуль (f/3.4) с 5-кратным увеличением.

Смартфон Huawei Mate X3 будет продаваться в Китае по цене $1999, $2050 и $2340 за версии с хранилищем 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.

Источник: gsmarena 1, 2