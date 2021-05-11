NVIDIA анонсировала мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti — «входной билет» в мир трассировки лучей и DLSS

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





NVIDIA расширила модельный ряд мобильных видеокарт GeForce RTX 30-серии (Ampere) «вниз», придав официальный статус адаптерам GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. Новинки относятся к начальному уровню и являются первыми моделями XX50 в серии RTX. То есть, они располагают RT-ядрами для аппаратного ускорения трассировки лучей и тензорными ядрами для сглаживания с использованием нейросетей DLSS.

«Сердце» GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti — NVIDIA GA107, но в разных конфигурациях. Старшая в серии RTX 3050 Ti построена на полноценном GPU GA107 c 2560 ядрами CUDA, 80 тензорными и 20 RT-ядрами, а младшая довольствуется урезанным вариантом с 2048 ядрами CUDA, 64 тензорными и 16 RT-ядрами соответственно. В обоих случаях используется 128-разрядная шина памяти и видеобуфер GDDR6 объемом 4 ГБ. Энергопотребление видеокарты производители ноутбуков могут устанавливать в диапазоне от 35 до 80 Вт. В зависимости от этого повышенная частота GPU в boost-режиме варьируется от 1035 до 1695 МГц у GeForce RTX 3050 Ti и от 1057 до 1740 МГц — у GeForce RTX 3050.

Как и старшие модели, младшие GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti поддерживают интерфейс PCI Express 4.0, HDMI 2.1 и имеют аппаратный декодер видео.

И хотя мобильные видеокарты RTX 3050 обладают неким игровым потенциалом, их основной сферой применение, если судить по тестам, станет именно создание контента.

В ближайшее время в продажу поступят ноутбуки с RTX 3050, их ожидаемая стартовая цена — 999 долларов (уровень решений с RTX 3060).

Теперь линейка мобильных видеокарт GeForce RTX 3000 представлена пятью моделями.

На недавнем отчете генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что мобильные видеоадаптеры Radeon RX 6000-й серии на 7-нм GPU RDNA2, нацеленные на конкуренцию с GeForce RTX 3000, точно выйдут до конца этого квартала.