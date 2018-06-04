NVIDIA анонсировала платформу Jetson Xavier, предназначенную для создания роботов с ИИ

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В рамках проведения выставки Computex 2018 глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг заявил о скорой доступности аппаратной платформы Jetson Xavier, которая может использоваться в качестве «мозга» для роботов с функциями ИИ. NVIDIA называет роботизированную систему нового поколения следующим шагом в развитии автономных машин, она приносит возможности искусственного интеллекта в новые сферы промышленности.

NVIDIA уже давно говорила об этой платформе, рекламируя её возможности и сценарии использования. Система-на-чипе Jetson Xavier включает 9 млрд транзисторов и обеспечивает производительность более 30 трлн операций в секунду. Система включает GPU Volta Tensor Core, восемь вычислительных ядер ARM64, два акселератора глубокого обучения NVDLA, процессор обработки изображений, видео процессор и процессор зрительного восприятия.

Комплект новой платформы для разработчиков поступит в продажу в августе по цене $1299. В его состав включается ПО Isaac Robotics Software, которое, в свою очередь, содержит Isaac SDK, набор API и инструментов для разработки программных алгоритмов для роботов, разработанное в NVIDIA ПО для роботов Isaac IMX и виртуальный симулятор Isaac Sim, предназначенный для обучения автономных машин.

Источник: techcrunch