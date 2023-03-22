Компактная профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA SFF на базе Ada Lovelace за $1250 занимает два слота и не требует дополнительного питания

NVIDIA представила профессиональный ускоритель видео RTX 4000 ADA SFF на основе архитектуры Ada Lovelace для настольных рабочих станций. Аббревиатура SFF расшифровывается как Small Form Factor – видеокарта размером 168 х 69 мм занимает всего два слота и предназначена для компактных корпусов. «На борту» установлено 20 ГБ оперативной памяти GDDR 6, работающей через 160-битный интерфейс. Вывод видео осуществляется через 4 разъема Mini DisplayPort 1.4a. Стоимость видеокарты – $1250.

Небольшой TDP в 70 Вт позволяет использовать лишь один вентилятор и отказаться от дополнительных разъемов питания – оно осуществляется через порт PCIe x16. Графический процессор на базе AD104 включает 6144 ядер CUDA, 192 тензорных ядер и 48 ядер RT. Он обеспечивает до 19,2 Тфлопс вычислений в рабочих нагрузках с одинарной точностью и до 306,8 Тфлопс в тензорных тестах.

Также NVIDIA предлагает пять новых моделей для мобильных рабочих станций: RTX 5000, 4000, 3500, 3000 и 2000.

Их спецификации примерно соответствуют игровой серии RTX 4000, за двумя исключениями: RTX 3500 имеет 5120 ядер CUDA (такой конфигурации, нет среди потребительских моделей), кроме того, в модельном ряду отсутствует конфигурация с 2560 ядрами CUDA. Максимальный заявленный TGP составляет 175 Вт, но каждую карту можно настроить на потребление до 140 Вт.

Источник: VideoCardz