NVIDIA DLSS 4.5 стала доступной для всех, а разработчики игр получили инструменты для ее интеграции

Андрій Русанов

NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції

С небольшой задержкой вышла официальная публичная версия NVIDIA App с DLSS 4.5 для всех пользователей видеокарт RTX. Разработчики игр получили инструменты для интеграции технологии.

Как сообщает VideoCardz, выпуск NVIDIA App с финальной версией DLSS 4.5 состоялся на день позже запланированной даты, 13 февраля. Инструмент масштабирования получил тот же набор функций, что и в бета-версии. В приложении NVIDIA DLSS 4.5 включается через настройки DLSS Override и может быть применен для каждой игры отдельно или же глобально. NVIDIA утверждает, что эти настройки работают в более 400 играх и приложениях, на видеокартах GeForce RTX 20, RTX 30, RTX 40 и RTX 50.

Новинкой настроек стала опция «Рекомендуемое» для принудительного назначения DLSS. В предыдущем бета-релизе возникла некоторая путаница, где этот параметр назывался «Новейшее», что не всегда было правильным выбором для конкретной видеокарты. Рекомендуемый профиль является оптимальным для видеокарты.

«Новая настройка «Рекомендуемое» заменяет настройки «Новейшее», чтобы лучше согласовываться с двумя новыми моделями DLSS 4.5 Super Resolution: модель M, оптимизированной для режима DLSS Super Resolution Performance, и модель L, для режима 4K DLSS Super Resolution Ultra Performance. Хотя обе поддерживаются как для режимов DLSS Super Resolution Quality, так и для сбалансированного режима, а также для DLAA, пользователи увидят лучшие преимущества в соотношении качества и производительности в режимах Performance и Ultra Performance», — отмечает NVIDIA.

Вместе с внедрением DLSS 4.5, версия NVIDIA App 11.0.6 продолжает перенос функций Панели управления NVIDIA в приложение. Обновление добавляет опции NVIDIA Surround в приложение, а также системный «режим отладки», который отключает разгон и настройки напряжения до перезагрузки.

Как передаёт Wcctech, NVIDIA также облегчила разработчикам интеграцию технологий в игры. Плагин Streamline с открытым кодом упрощает внедрение DLSS 4.5. Также теперь доступен RTX Neural Texture Compression SDK, благодаря которому разработчики смогут использовать ядра нейронного рендеринга на новейших видеокартах для значительного сжатия текстур в высоком качестве.

