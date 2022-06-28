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NVIDIA GeForce GTX 1630 — «супербюджетная» видеокарта за $150. В тестах она уступает Radeon RX 6400 и более старой GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1630 — «супербюджетная» видеокарта за $150. В тестах она уступает Radeon RX 6400 и более старой GTX 1650

Компания NVIDIA расширила модельный ряд видеокарт и представила устройство начального уровня под названием GeForce GTX 1630. Новинка основана на графическом процессоре TU117-150 на базе архитектуры Turing, который содержит всего лишь 512 CUDA ядер. Это меньше, чем в модели GeForce GTX 1650 (вышедшей более 3 лет назад), хотя устройства используют одинаковую печатную плату и систему охлаждения.

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Новая модель NVIDIA GeForce GTX 1630 содержит 4 ГБ памяти GDDR6, как и GeForce GTX 1650. При этом шина доступа к памяти в новинке урезана до 64 бит. Соответственно, пропускная способность памяти уменьшилась со 192 ГБ/с до 96 ГБ/с. И по этому показателю новая GeForce GTX 1630 уступает даже модели GTX 1050 Ti с GPU GP107 (архитектура Pascal), выпущенной в 2016 году. Единственный параметр, по которому новинка обходит GTX 1650 и GTX 1050 Ti, – это рабочая частота графического процессора (1785 МГц). Показатель TDP у всех трёх упомянутых устройств составляет 75 Вт.

NVIDIA GeForce GTX 1630 – «супербюджетная» видеокарта за $150. В тестах она уступает Radeon RX 6400 и более старой GTX 1650

Первые результаты тестов свидетельствуют, что в плане производительности GeForce GTX 1650 уступает GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400. А видеокарта Radeon RX 6500 XT, вышедшая ранее в этом году и получившая критические обзоры, вдвое опережает новую модель в разрешениях 1080p и 1440p.

NVIDIA GeForce GTX 1630 — «супербюджетная» видеокарта за $150. В тестах она уступает Radeon RX 6400 и более старой GTX 1650

Как ожидается, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 поступит в продажу по цене около $150. Ряд партнёров уже анонсировали собственные версии GeForce GTX 1630, в том числе разогнанные и «игровые».

NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня — она оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности

Источник: videocardz 1, 2


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