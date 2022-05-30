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NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня — она оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности

NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня — она оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности

Как сообщают осведомлённые источники, компания NVIDIA решила перенести дату выхода видеокарты GeForce GTX 1630 на две недели позже. Обновление информационного эмбарго для партнёров свидетельствует, что дата официального выхода сместилась с 31 мая на 15 июня.

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Что ещё интересно, в материалах указывается только дата поступления в продажу, но нет информации относительно информационного эмбарго на выход обзоров. Это может означать, что образцы для обзоров рассылать не планируется, и, как следствие, обзоры GeForce GTX 1630 не будут выходить в СМИ. Исключением может быть лишь ситуация, когда СМИ самостоятельно будет искать устройство для обзора.

NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня — она оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности

Отметим, NVIDIA GeForce GTX 1630 – это видеокарта начального уровня в серии GTX на базе архитектуры Turing. Согласно имеющейся информации, она оснащена GPU TU117-150 с уменьшенным до 512 количеством CUDA ядер. Новинка содержит 4 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 64 бита и полоской пропускания 12 Гбит/с. Пропускная способность памяти составляет 96 ГБ/с, и по этому показателю устройство уступает модели GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности, которой оно приходит на смену. Предварительные данные синтетических тестов GeForce GTX 1630 также не впечатляют.

NVIDIA отложила выход видеокарты GeForce GTX 1630 до 15 июня — она оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti 6-летней давности

NVIDIA пока не назвала рекомендованную цену видеокарты GeForce GTX 1630. Также нет сведений о масштабах выхода устройства. Учитывая отказ от обзоров, видеокарта может быть ограничена лишь некоторыми регионами.

Источник: videocardz


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