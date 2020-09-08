NVIDIA GeForce RTX 3080 засветилась в игре Ashes of the Singularity: при разрешении 4K она на 26,7% мощнее, чем RTX 2080 Ti





Утечка из базы данных игры Ashes of the Singularity раскрыла уровень производительности новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Судя по всему, устройство тестируется кем-то из обозревателей в этой игре, что и позволило оценить устройство и сравнить его с моделью NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и некоторыми другими моделями видеокарт нынешнего поколения.

Данные об уровне производительности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 в игре Ashes of the Singularity были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter пользователем с ником @_rogame. Отмечается, что новинка тестировалась с использованием DirectX 12, хотя этот API не пользуется высокой популярностью среди обозревателей в этой игре. Таким образом, это усложняет сравнение. К тому же, тест не включает сведений о рабочих частотах видеокарты, потому нельзя однозначно сказать, работала она на референсных частотах или же подверглась разгону. Предполагается, что речь идёт о модели NVIDIA GeForce RTX 3080, работающей на референсных частотах.

Ресурс videocardz подготовил сводную таблицу, в которой фигурируют средние значения частоты кадров в игре Ashes of the Singularity при разрешении 4K для различных видеокарт. Как видно из таблицы, прирост производительности новинки по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti составляет примерно 26,7%. Отрыв от GeForce RTX 2080 SUPER достигает уже 53,8%. В сравнении с AMD Radeon RX 5700 XT новая NVIDIA GeForce RTX 3080 демонстрирует прирост на 65%.

Источник: videocardz